​Ankara’da Onaylandı! Şanlıurfa’nın da Bu Zor Günlerde İhtiyacı Var!

Sadece Öğrenciler Değil Vatandaşlar da Faydalanacak

Şanlıurfa’da Ücretsiz Çorba Dağıtımı

Ankara Başkent'te öğrencilere çorba dağıtımına ilişkin başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. “Ankara il sınırları içerisinde yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere çorba üretiminin EGO Genel Müdürlüğünce yapılması, dağıtımının ise Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılması ve çorba üretim ücretinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ödenmesi”ni içeren başkanlık yazısının Belediye Meclisinde kabul edilmesinin ardından çalışmalar hızlandırıldı.Mobil araçlarla üniversitelerin yoğun olduğu ilk etapta 5 noktada mevsime uygun çeşitlerde çorba ikramında bulunulacak. Ankara'da Ocak ayından itibaren hafta içi her gün 06.00-09.00 saatleri arasında öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve sıcak çorba içmesini sağlamak amacıyla; Dikimevi Metro çıkışı, Beşevler Metro çıkışı, Bahçelievler Metro çıkışı, ODTÜ Metro çıkışı, Hacettepe Üniversitesi Metro çıkışı’nda ocak ayından itibaren ücretsiz çorba dağıtımı yapılacak. Ücretsiz çorba dağıtımından öğrencilerin yanında vatandaşlar da faydalanabilecek.Başkent Ankara’da öğrenci ve vatandaşlara sunulan ücretsiz çorba hizmetinin Şanlıurfa’da da yapılması talep edildi. Özellikle Şanlıurfa’nın Barış Pınarı Harekatıyla kritik zamanlar geçirdiği şu dönemde bu hizmetin vatandaşlar sunulması, öte yandan evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için yerinde bir hizmet olacağı düşünüldü. Konu hakkında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden henüz bir açıklama gelmezken, vatandaşların bu tür hizmetler beklediği görüldü.Editör: Ahmet Şen