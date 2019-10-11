Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 11 Ekim 2019 21:40:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Kaymakamlığı: Terör mağdurlarının zararları karşılanacak

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale ilçesinde terör örgütünün Suriye’den attığı mühimmatların patlaması sonucu ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

​Harran Kaymakamlığı: Terör mağdurlarının zararları karşılanacak

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, terör mağdurlarının zararlarının karşılanacağını açıkladı


 

Terör Örgütü Sivilleri Hedef Alıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’ye gerçekleştirdiği operasyon devam ediyor. Terör örgütü PKK/PYD, sınıra sıfır noktada olan Akçakale ilçesine Suriye tarafından havan mermileri atarak sivilleri hedef alıyor. 

 

‘’Zararları Karşılanacak’’

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mühimmat patlaması sonucu evlerinde ve iş yerlerinde zarar meydana gelen vatandaşları ziyaret etti. Hiçbir vatandaşın sahipsiz olmadığını ziyaretlerinde belirten Kaymakam Çelik, devletin şefkat elinin herkese uzatılacağını, oluşan zararların en kısa zamanda giderileceğini, hasarın gören yapıların tadilatıyla ilgili de birimlerin yetkililere talimat verdiğini söyledi. Vatandaş ise teşekkür ederek ‘’Allah devletimizin eksiliğini vermesin’’ dedi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Harran Kaymakamlığı: Terör mağdurlarının zararları karşılanacak
​Harran Kaymakamlığı: Terör mağdurlarının zararları karşılanacak
Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale ilçesinde terör örgütünün Suriye’den attığı mühimmatların patlaması sonucu ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.
​Ceylanpınar Kaymakamlığından Duyuru! Yasağa Uymayana Yasal İşlem Yapılacak
​Ceylanpınar Kaymakamlığından Duyuru! Yasağa Uymayana Yasal İşlem Yapılacak
Suriye’ye sınır bölgesinde bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi Kaymakamlığı, ilçeye atılan havan mermilerinin düştüğü yerlerin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasını yasakladı. Kaymakamlık, yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.
Başkan Özyavuz Dur Durak Bilmiyor
Başkan Özyavuz Dur Durak Bilmiyor
Harran Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
ŞUTSO’da Tekstil Sektörü Konuşuldu
ŞUTSO’da Tekstil Sektörü Konuşuldu
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) 25. Meslek Komitesi organizasyonuyla “Tekstil Sektörü Genişletilmiş İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.
​Özcan: Urfa’mızın Sorunlarını Erdoğan’a İlettik
​Özcan: Urfa’mızın Sorunlarını Erdoğan’a İlettik
Şanlıurfa’nın sorunları, Ak Parti Milletvekili Halil Özcan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi.
ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne Atanan Bakay’ı Tebrik Etti
ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne Atanan Bakay’ı Tebrik Etti
ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne atanan Mehmet Şefik Bakay’ı ziyaret etti.
​İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa'ya Geliyor
​İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa'ya Geliyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelecek.
​Harran’a 55 bin m2 Parke Taşı Döşendi
​Harran’a 55 bin m2 Parke Taşı Döşendi
Harran ilçesinde toplamda 55 bin m2 kilitli parke taşı döşemesi yapıldı.
​Siverek TSO, Protokol Kuralları Eğitimine Katıldı
​Siverek TSO, Protokol Kuralları Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine Protokol Kuralları Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
​Siverek TSO, Etkili Sunuş teknikleri Eğitimine Katıldı
​Siverek TSO, Etkili Sunuş teknikleri Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine Etkili Sunuş Teknikleri ve Uygulamaları Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
​Siverek TSO, Zaman Yönetimi Eğitimine Katıldı
​Siverek TSO, Zaman Yönetimi Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine İletişim Becerileri Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
​Siverek TSO, Bireysel Karar Verme Eğitimine Katıldı
​Siverek TSO, Bireysel Karar Verme Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine Bireysel Karar verme Sürecinde Gelişme, Hedef, Farkındalık Oluşturma Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
​Emine Erdoğan’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
​Emine Erdoğan’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
​Harran Kaymakamlığı: Terör mağdurlarının zararları karşılanacak
​Harran Kaymakamlığı: Terör mağdurlarının zararları karşılanacak
​Ceylanpınar Kaymakamlığından Duyuru! Yasağa Uymayana Yasal İşlem Yapılacak
​Ceylanpınar Kaymakamlığından Duyuru! Yasağa Uymayana Yasal İşlem Yapılacak
​Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Sosyal Medyada Çağrı Yapan 18 Kişiye Gözaltı
​Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Sosyal Medyada Çağrı Yapan 18 Kişiye Gözaltı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:02
Güneş
06:21
Öğle
12:17
İkindi
15:29
Akşam
18:02
Yatsı
19:17
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿