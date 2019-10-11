​Harran Kaymakamlığı: Terör mağdurlarının zararları karşılanacak

Terör Örgütü Sivilleri Hedef Alıyor

‘’Zararları Karşılanacak’’

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, terör mağdurlarının zararlarının karşılanacağını açıkladıTürk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’ye gerçekleştirdiği operasyon devam ediyor. Terör örgütü PKK/PYD, sınıra sıfır noktada olan Akçakale ilçesine Suriye tarafından havan mermileri atarak sivilleri hedef alıyor.Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mühimmat patlaması sonucu evlerinde ve iş yerlerinde zarar meydana gelen vatandaşları ziyaret etti. Hiçbir vatandaşın sahipsiz olmadığını ziyaretlerinde belirten Kaymakam Çelik, devletin şefkat elinin herkese uzatılacağını, oluşan zararların en kısa zamanda giderileceğini, hasarın gören yapıların tadilatıyla ilgili de birimlerin yetkililere talimat verdiğini söyledi. Vatandaş ise teşekkür ederek ‘’Allah devletimizin eksiliğini vermesin’’ dedi.Editör: Ahmet Şen