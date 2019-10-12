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Bu haber 12 Ekim 2019 09:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan: Bize Tehditler Geliyor, Biz Kendi Göbeğimizi Kendimiz Kestik

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile bazı ülkelerin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

Erdoğan: Bize Tehditler Geliyor, Biz Kendi Göbeğimizi Kendimiz Kestik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile bir adım attıklarını ve söz konusu ne olursa olsun bu adımdan asla vazgeçmeyeceklerini açıkladı.


 

Erdoğan: Asla Geri Adım Atmayacağız

Erdoğan yaptığı açıklamada "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındans satır başları şöyle:
"Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir, yaşadığımız sıkıntıları coğrafyamızın kaderi değildir"

"Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmamalı düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir. Tek amacımız oradaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır."

"Fırat'ın doğusunu terörden temizleyerek ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerini sağlayacağız."

"Öncelikle terör meselesinde ilkeli bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz."

"Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil, terör örgütleriyledir."

"Suriye'deki tüm kesimlerin hukuku için orada bulunuyoruz."

"Terör örgütlerinin arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan güçler daima olmuştur, bugün de vardır."

"Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz artık geri adım atmayacağız"
 





Editör: Ahmet Şen 
 
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