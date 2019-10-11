​Son Dakika! Valilik Açıkladı! Akçakale Boşaltılıyor! Ulaşımı Desteği Verilecek

Şanlıurfa Akçakale Köyleri Boşaltılıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesine düşen havan topları ile çok sayıda vatandaş öldü ve yaralandı. Daha fazla can kaybının yaşanmaması için Akçakale ilçe ve köylerinin derhal boşaltılması kararı verildi.Karar’da şu ifadelere yer verildi;11.10.2019 günü Şanlıurfa Valiliği Talimatı ile Akçakale ilçesi sınır köyleri ve mezraları (3-4 KM) derhal boşaltılacak. Köyde hiçbir vatandaş bulunmayacak. Araç isteyelere Milli Eğitim servis araçları ile destek sağlanacak”Editör: Ahmet Şen