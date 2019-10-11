​Şanlıurfa Valiliği Yardım Çağrısında Bulundu

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kabul edilecek yardımlar

Hijyen kolisi

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi Başkanlığı, Kuzey Suriye'ye yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı' sonrasında can güvenlikleri endişesiyle evlerinden başka yere gitmek zorunda kalan vatandaşlara yapılacak ayni yardımlar hakkında açıklama yaptı. Valilik açıklamasında yardım kolilerini hazırlarken dikkat edilecek hususları ve iletişim adreslerini paylaştı."Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınıra yakın ikametgâhlarından ayrılarak misafirhane, yurt, pansiyon ve benzeri yerlere yerleştirilen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları devletimizin imkanlarıyla karşılanmakla birlikte, milletçe omuz omuza verdiğimiz bu günlerde devletinin yanında yer alan, zor durumda olduğunu düşündüğü kardeşlerine yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır.Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından organize edilecek ayni bağışlar, depo yönetimi ve hizmet grubu tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre kabul edilecektir. Bağışlanan yardım malzemelerinin tasnifi, sevkiyatı ve dağıtımının doğru ve hızlı şekilde yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen kriterlere riayet edilmesi gerekmektedir.Vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın gerçekleştireceği ayni bağışlar, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Ayakkabıcılar Sitesi 2018. Cad. No: 1 U-T-S Blokları Eyyübiye/ŞANLIURFA adresindeki depolarda kabul edilecektir.""* Giyim Yardımları ( Kadın, Erkek, Çocuk)* Barınma Yardımları ( Battaniye, yastık, sünger yatak, elektrikli soba v.b.)* Gıda Kolisi* Hijyen Kiti (kişisel bakım ve temizlik malzemesi)*Genel Temizlik Malzemesi( bulaşık ve çamaşır deterjanı, el sabunu v.b.)*Bebek Maması ve Bebek Bezi"Yardım kolileri hazırlanırken dikkat edilecek hususlar"*Koliler hazırlanırken bölgedeki iklim, hava durumu ve afet şeklinin dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak taşıma ve muhafaza sürecinde emtiaların iyi bir şekilde tutacak, mevzuata uygun nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz malzemeden hazırlanmış, ürünü iç ve dış zararlardan koruyabilecek özelliklerde koliler olmalıdır.* Hazırlanacak gıda kolilerinin tek kalem ihtiyaç maddesi yerine, ''Ramazan Paketi'' gibi çeşidi bol, farklı ihtiyaç maddelerini içermesi gerekmektedir.*Koliler hazırlanırken gıda, temizlik, çocuk vb. şekilde hazırlaması ve ayrıca kolilerin içeriğindeki malzemelerin bir listesinin kolinin üzerine okunacak şekilde etiketlendirilmesi tasnifi kolaylaştıracaktır.*Yardım paketleri uygun ebatlardaki ahşap paletler üzerine, alttaki kutular ezilmeyecek şekilde istiflenecek ve şeritlenecektir.*Yardım kolilerinin oluşturulması aşamasında, olayın ilk başlama esnasında vatandaşlarımızın barındığı yerlerdeki koşulların da göz önünde bulundurularak kolilerdeki gıdaların kalorisi, vitamini yüksek ve pişirilmesi kolay maddelerden oluşması gerekmektedir."Afetten sonra barınma alanlarında yaşayanların en önemli sorunlarından birinin temizlik olacaktır. Bu sebeple bölgeye gönderilecek temizlik maddelerinin yer aldığı ''hijyen kolisi''nin hazırlanması esnasında dikkat edilecek hususlar:Öncelikle kolinin içinde bulunan malzemelerin farklı yaştaki kişilerin ihtiyacını karşılayacak niteliği taşıması gerekmektedir.*Örneğin çamaşır makinesi deterjanı yerine el sabunu,*İdeal bir hijyen kolisinde ''el sabunu, sıvı sabun, diş fırçası, diş macunu, şampuan, antibakteriyel jel, kadın pedi, ıslak mendil, elleri ve dudakları soğuk havadan koruyucu krem'' gibi malzemelerinin yer alması gerekmektedir.*Kolilerin içeriğindeki malzemelerin bir listesinin kolinin üzerinde okunacak şekilde yapıştırıldığı takdirde, görevliler burada kolilerin ayrıştırılması için harcayacağı zamanı, kolileri hemen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için harcayabilir.*Çocuklar için hazırlanan kolilerde çocuk bezi, mama, biberon, pudra gibi malzemeler hazırlanırken çocuğun yaşının ya da bebeğin kaç aylık olduğunun da düşünülerek hareket edilmesi gerekmektedir.*Çocuklar için hazırlanacak kolilere hangi yaş grubundaki bebek için gerekli malzeme ya da kıyafet konulduğuna ilişkin ayrıntılı notlar düşülmesi gerekmektedir.Elektrikli ısıtıcı, battaniye ve iç çamaşırı ihtiyacı* Bir iki ay içerisinde Soğuk havanın etkili olmaya başlayacağı bölgede iç çamaşırı başta olmak üzere çok sayıda ''kışlık mont, bot, bere ve atkı'' vb. malzemelere ihtiyaç olacak malzemelere duyulacağı hesaplanmaktadır.*İhtiyaç duyulan diğer malzemeler ise ''elektrikli ısıtıcı, battaniye ve sünger yataklar...'' vb.Bölgeye gönderilecek bütün ayni yardımlardaAçık ve ambalajı olamayan, kulanım tarihi üç aydan az olan hiçbir bağış kabul edilmeyecektir.Özelikle çocuk ve temizlik kitlerinde TSE standartlarına uygun olmayan hiçbir ürün kabul edilmeyecektir.Daha önce kullanılmış hiçbir giyim kabul edilmeyecektir.Isınma araçlarında hayati tehdit niteliği taşıyan hiçbir ısınma aracı kabul edilmeyecektir.Teslimat yeri ve adresiOrganize Sanayi Bölgesi Koçören mah. 2018. Cad. no:1 U-T-S Blokları Ayakkabıcılar Sitesi/Şanlıurfa.Şanlıurfa Valiliği adına sorumlu kişi:İrtibat: 0544 946 60 04"Editör: Ahmet Şen