​Öğrenciyi Kefenleyip, Öbür Dünyaya Gönderdi

Öğrencimizi Ölmeden Öldürdük

Mezarlıkta Ders İşlediler

Öğretmen Çete, derste bir öğrenciyi sınıfa getirilen mahalle imamıyla birlikte kefene sarıp kendince “öbür dünya”ya gönderdi.Çete, olayı Facebook hesabından paylaştı. Çete paylaşımında, “Bugün, dersimizde bir öğrencimizi ölmeden öldürdük Ve kefenleyip, manevi olarak öbür dünyaya gönderdik. Bu aşamada Kasaplar Cami İmam Hatibi Cengiz hocama da teşekkür ediyorum. Ölümü, yeniden taa içimizde ve yanımızda hissettik” dedi.Öğretmen Çete’nin öğrencileri “ahiret hayatı”nı göstermek için mezarlığa götürdüğü de ortaya çıktı. Öğretmenin Facebook sayfasında, geçen eylül ayında yaptığı paylaşımda, öğrencileri Balikesir Bağçeşme mezarlığına götürüp burada ders işlediği görüldü.Editör: Ahmet Şen