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Bu haber 11 Ekim 2019 19:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Öğrenciyi Kefenleyip, Öbür Dünyaya Gönderdi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Bekir Çete, öğrencilere “ahiret hayatı” öğretme iddiasıyla skandal bir uygulamaya imza attı.

​Öğrenciyi Kefenleyip, Öbür Dünyaya Gönderdi

Öğretmen Çete, derste bir öğrenciyi sınıfa getirilen mahalle imamıyla birlikte kefene sarıp kendince “öbür dünya”ya gönderdi. 



 

Öğrencimizi Ölmeden Öldürdük

Çete, olayı Facebook hesabından paylaştı. Çete paylaşımında, “Bugün, dersimizde bir öğrencimizi ölmeden öldürdük Ve kefenleyip, manevi olarak öbür dünyaya gönderdik. Bu aşamada Kasaplar Cami İmam Hatibi Cengiz hocama da teşekkür ediyorum. Ölümü, yeniden taa içimizde ve yanımızda hissettik” dedi.





 

Mezarlıkta Ders İşlediler

Öğretmen Çete’nin öğrencileri “ahiret hayatı”nı göstermek için mezarlığa götürdüğü de ortaya çıktı. Öğretmenin Facebook sayfasında, geçen eylül ayında yaptığı paylaşımda, öğrencileri Balikesir Bağçeşme mezarlığına götürüp burada ders işlediği görüldü.





Editör: Ahmet Şen  
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​Öğrenciyi Kefenleyip, Öbür Dünyaya Gönderdi
​Öğrenciyi Kefenleyip, Öbür Dünyaya Gönderdi
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