​CHP Siverek Belediye Meclis Üyesi Ali Çiftel İstifa Etti

İSTİFA GETİREN MECLİS TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI

CHP’li ÇİFTEL SÖZ HAKI ALDI

Çiftel konuşmasının devamında

HDP grubu adına söz alan İbrahim Halil Ayyıldız;

OYLAMAYA GEÇİDİ

CHP’li Çiftelin araştırma komisyonun kurulması için verdiği önerge

SİVEREK BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

Temizlik ihalesinde yolsuzluk yapılmak istendiği iddiası yerel ve ulusal medyada gündeme gelmişti. Basında çıkan haberler üzerine yapılması planlanan 2. ihale de iptal edilmişti. Ve daha sonra AKP Şanlıurfa il başkanlığı konu hakkında Siverek belediye Başkanını ve bazı meclis üyelerini il başkanlığına çağırıp bilgi ve savunmalarını istediği iddia edilmişti. Ve AKP Siverek milletvekili Kasım Gülpınar konu için Siverek’e gelmiş konu hakkında belediye başkanı ve meclis üyeleriyle konuştuğu ortaya çıkmıştı. AKP Siverek belediye Başkanı Şehmus Aydın’ın istifasını Şanlıurfa valisi Abdullah Erine verdiği ama Şanlıurfa valisi Abdullah Erin’in istifayı kabul etmediği iddia edilmişti.Bu kadar önemli ve gündemi meşgul eden bir konunun Araştırılması için CHP’li Ali Çiftel tüm siyasi partilerin meclis üyelerinden oluşan bir araştırma komisyonunun kurulması için önerge verdi. Komisyonun kurulmasıyla, ihaleye kimlerin fesat karıştırmak istediği araştırılıp ortaya çıkartılacaktı. AKP’li meclis üyeleri ve 2 CHP’li üyenin ret oyu vermesiyle gerçeklerin araştırılıp ortaya çıkması engellendi .CHP’li iki üyenin kendi üyeleri Ali Çiftelin verdiği önergeye AKP ile beraber ret oyu vermesi nedeniyle CHP Siverek belediye meclis üyesi Ali Çiftel meclis üyeliğinden 11/10/2019 tarihinde istifa etti.Daha öncede CHP’li üyeler Çiftelin ihaleler canlı yayında yapılsın diye verdiği önergeye AKP ile berber ret oyu vermişti. Temizlik ihalesi yolsuzluk yapılmak istendiği iddiasıyla iptal edilmişti Çiftel o ihaleye fesat karıştırmak istiysen kişi veya kirşlerin araştırılıp tespit edilmesi için verdiği önergeye CHP’li iki üyenin yine AKP ile beraber ret oyu vermesi çiftelin istifa kararı almasına neden oldu.01/10/2019 Salı günü saat 14:00 yapılan Siverek Belediyesi Meclis toplantısında AKP belediye başkanı gerçeklerin ortaya çıkmaması için sık sık Ali Çiftel’in sözünü kesti .Çiftel ve başkan arasında çok sert tartışmalar yaşandı. Başkan Aydın’ın Çiftel'in sorularına cevap vermediği dikkatlerden kaçmadı. Sorulara ve ithamlara cevap veremeyen başkan Aydın sık sık Çiftel’in sözünü kesmek istedi.Çiftel konuşmasının tamamına müsaade edilmeyeceğini anlayınca konuşmasının önemli bölümlerini gündeme getirdi.Sayın Başkan değerli meclis üyeleri;Sayın başkan temizlik ihalesinde açık bir şekilde ihaleye fesat karıştırmak istediniz ve biz Sivereklilerin şeyhlere olan sevgisini saygısını güvenini yerle bir ettiniz.Sayın Cumhurbaşkanı: ‘’Ömer’leri arıyoruz, Ömer’leri bulun bana’’ diyor ama maalesef sizinkiler bula bula sizi buldu. Üzülerek söylüyorum, siz de Ömer değilmişsiniz. Ömer kılığına girmiş usulsüz kanunsuz biriymişsiniz.Bir şeyhi bu tür şeylerle itam etmek ne kadar üzücü bir durum. Yazık ettiniz kendinize, yazık ettiniz Sivereklilerin şerhlere olan sevgi ve saygısına.Dağın başında bir koyun kayıp olduğunda o koyun Hz. Ömer’e sorulurdu. Siverek’te ise bırakın kayıp olan koyunu size sormayı, siz koyunu çalmak istediniz Sayın Başkan.Siverek halkına borcunuz vardır. Seçimden sonra 6 ay dolmadan istifa etmeniz halinde seçimler yenilenecek diye biliyorum, Siverek halkına borcunuzu ödeyin.İstifa ederek Siverek halkının kendilerine yeni yönetici seçmelerini sağlayın bari bunu yapacak kadar erdemli olun.Sayın Başkan; herkesin oğlunuz ve oğlunuzun ekibi diye iddia etiği ekip artık tüm Sivereklileri, tüm belediye personelini ve bizleri fazlasıyla rahatsız etmeye başlamıştır.Sayın Başkan Siverek halkı size oy vermiştir, sizin belediyeyi yönetmenizi istemiştir. Şayet Siverek Belediyesini iddia edildiği gibi oğlunuz ve oğlunuzun ekibi diye adlandırılan ekip tarafından yönetilecekse, sizin değil oğlunuzun aday olması gerekirdi.Bu ekip kim ve kimlerden oluşuyor? Bu söylentiler varken belediye şirketinin muhasebesinin Urfa’ya taşınması hiç kimsenin bilgi ve belgelere ulaşamaması insanı düşündürüyor. Acaba şirket muhasebesi usulsüzlük ve hırsızlık yapmak için mi Urfa’ya taşınmıştır? Bana sorarsanız benim düşüncem bence tamda onun için taşınmıştır. Yoksa Siverek’te muhasebecimi yok muhasebeyi Urfa’ya taşıdınız.Sayın başkan; Paşa konağında kasa müdürü olarak işe aldığınız damat mıdır; değil midir? O şahıs hakkında hiç bir şikâyetim yoktur. Bir iki kez gittiğimde gayet bey efendi biri olarak gördüm. Ama siz belediyeyi aile şirketi yapmışsınız Siverek belediyesi değil, Aydın aile şirketi belediyesi olmuş.Sayın başkan; şirketler için size verdiğimiz yetkileri kötüye kullandığınız için size verdiğimiz şirket yetkilerini meclise devir etmelisiniz.Şirket muhasebesinin Urfa’ya taşınmasıyla bu yetkiyi kötüye kullanmak istediğiniz bir kez daha ortaya çıkmıştır, dedi.CHP meclis üyesi Ali Çiftel’in verdiği önerge dikkate alınmalı. Siverek bu ihalede yapılmak istenen usulsüzlüklerle çalkalanmakta. Temizlik ihalesi daha öncede iptal edilmişti. Temizlik ihalesi neden 2.kez iptal edildi?2.kez yapılmak istenen ihaleye fesat karıştırmak istendiği iddia ediliyor ve bunun için iptal edildiği söyleniyor? Gerçeklerin ortaya çıkması için Ali Bey’in verdiği önergeye hepimizin destek vermesi gerekmektedir. Bu komisyon kurulmalı ve gerçekler ortaya çıkmalıdır dedi.CHP’li Çiftel’in araştırma komisyonun kurulması için verdiği önergeye:HDP, araştırma komisyonunun kurulması için evet oyu verdi.AKP RET oyu verdi.CHP’nin iki meclis üyesi kendi meclis üyelerinin verdiği önergeye AKP ile beraber ret oyu verdi.Gündemi bu kadar meşgul eden ve çok ciddi iddialar varken araştırma komisyonun kurulmasına müsaade edilmemesi, iddialar doğrumu sorusunu akıllara getirdi. AKP ile beraber iki CHP’li üyenin ret oyu vermesi ve gerçeklerin araştırılıp ortaya çıkmasına müsaade etmemeleri dikkatlerden kaçmadı.05 /09/2019 Tarihinde yapılmak istenen Temizlik ihalesine yolsuzluk yapılmak istendiği iddiası yerel ve ulusal basında gündeme gelmişti. Basında çıkan haberler üzerine yapılması planlanan 2. ihale de iptal edilmişti.Yolsuzluk yapılacağı iddiasıyla iptal edilen temizlik ihalesinin araştırılması ve ihaleye fesat karıştırmak isteyen kişi veya kişilerin tespiti için tüm siyasi partilerin meclis üyelerinden oluşan bir araştırma komisyonun kurulmasını talep ve arz ederim .Gördüğüm lüzum üzerine belediye meclis üyeliğimden istifa ediyorum gerekenin yapılmasını talep ve arz ederim.