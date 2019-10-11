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Bu haber 11 Ekim 2019 22:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Emine Erdoğan’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiğimize Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Sivil kayıplarımızı da minnetle ve rahmetle anıyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun, bölgemizi huzura kavuşturacak bir zafer nasip etsin” dedi.

​Emine Erdoğan’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Yıldız Teknik Üniversitesinin Esenler Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi yoğun katılımla düzenlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program protokol konuşmalarıyla başlarken Emine Erdoğan ve Bakan Kurum Türkiye'nin güney sınırında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan ve Kurum, şehit ailelerine baş sağlığı dilerken Mehmetçiğin zaferle döneceğine inaçlarının tam olduğunu belirtti. Ardından israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan Sıfır Atık Projesi’nin önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda projeyle sağlanan kazanımlar anlatılırken uygulanacak yeni projeler hakkında bilgi verildi.



 

“Allah ordumuzun yardımcısı olsun”

Konuşmasına Barış Pınarı Harekatı şehitlerinin ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiğimize Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Sivil kayıplarımızı da minnetle ve rahmetle anıyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun, bölgemizi huzura kavuşturacak bir zafer nasip etsin. 2017’de başlatmış olduğumuz Sıfır Atık hareketi bugün çığ gibi büyüyor. Sıfır Atık Yönetmeliği ile, 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise, 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacaklar. Ülke çapında toplanan atık miktarı ve diğer çalışmalarla ilgili envanter oluşturulması için de Sıfır Atık Bilgi Sistemi devreye girmiştir. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı.1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, poşet tüketimini yüzde 78 oranında azalttı. 2021’i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise, geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak. Sıfır Atık Projesinin bir diğer ayağı olan Sıfır Atık Mavi’nin startını Haziran ayında verdik. Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başlattık. Bu çerçevede 122 bin 193 metreküp deniz çöpü toplandı” dedi.



 

“Şanlı ordumuz başarıyla çıkacak ve bölgeye huzuru getirecektir”

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün üçüncü gününe girdiğimiz sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle saat 16.00’dan itibaren hem hava, hem kara unsurlarımızla Fırat’ın doğusunda 30 kilometrelik bir derinlikte barışı getirmek üzere başlamış olduğumuz Barış Pınarı Harekatının bölgeye inşallah huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum. Diğer operasyonlarda da göstermiş olduğumuz başarıyla birlikte burada güvenli bir koridor oluşturarak 1 milyon Suriyeli kardeşimizin vatan topraklarına dönmelerini sağlayacak bu operasyonu hem bölgesel hem de ülkemizin istiklali, istikbali açısından çok önemsiyorum. Şanlı ordumuz diğer operasyonlarda olduğu gibi bu operasyondan da başarıyla çıkacak ve bölgeye huzuru getirecektir. Hain terör örgütü dün Şanlıurfa Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimizi hedef aldılar. 1 askerimiz dokuz aylık bir bebeğimiz 5 sivilimiz şehit oldular. Bebek katili diye onlara boşuna söylemiyoruz. 9 aylık çocuğu annesinden uzaklaştırdılar ama bugüne kadar olduğu gibi şanlı ordumuz onlara gereken cevabı net bir şekilde verecektir. Bizim daha önce hendek çukur olayları nedeniyle yapmış olduğumuz konutlarımıza havan atıyorlar. Onlar ne atarlarsa atsın biz yine yenisi yapacağız orayı güvenli bölge haline getireceğiz” dedi.


 

“İhalesini yaptık, önümüzdeki yılın yarısına kadar bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız”

Sıfır Atık Projesinin kazanımlarına dikkat çeken ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde oluşturulacak Millet bahçesi ile ilgili bilgi veren Bakan Kurum, “İstanbulumuza iki tane atık getirme merkezi kuracağız. Önümüzdeki yıl itibariyle biri Anadolu biri Avrupa yakasında olmak üzere. Yine Kocaeli büyükşehir belediyemiz ile birlikte bir atık getirme merkezi kuracağız. Bunların hepsini önümüzdeki yıl itibariyle tamamlamış ve vatandaşlarımıza hizmete açmış olacağız. 2020 Ocak itibariyle de artık Sıfır Atık Belgesi vereceğiz. Bu uygulamaya geçmiş hastaneler, avmler, belediyelere kategorilere göre belge vereceğiz. O belge, o tesisin çevreye ve doğaya olan hassasiyetini de göstermiş olacak. Türkiye’de ilk defa bir üniversitenin içinde gençlerimizin vakit geçirebileceği çok önemli bir millet bahçesini inşa ediyoruz. İhalesini yaptık, inşallah önümüzdeki yılın yarısına kadar o millet bahçesini bitirmek suretiyle de bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.




 

“Allah ordumuzu muzaffer eylesin”

Mehmetçiğin harekattan zaferle döneceğini ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Hepimizin yüreğinin her bir zerresinin attığı Suriye sınırından gelecek haberlerle bir taraftan da Mehmetçiğimizin zaferi için yaptığımız dualarla geçirdiğimiz günler vesilesiyle ordumuza Rabbimizden muzafferiyet diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer eylesin ve şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Çocuklarımızın geleceği açısından önemli olan ve doğayı bir felaketin eşiğinden kurtaracak olan sıfır atık ile ilgili dikkati çekmek üzere organize edilen bu kongrede her birimiz sıfırın atığın ne ifade ettiğini görmeye çalışacağız” dedi. 




Editör: Ahmet Şen 
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İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiğimize Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Sivil kayıplarımızı da minnetle ve rahmetle anıyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun, bölgemizi huzura kavuşturacak bir zafer nasip etsin” dedi.
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