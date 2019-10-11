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Bu haber 11 Ekim 2019 15:30:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Ceylanpınar’da Şehit Düşen 11 Yaşındaki Elif İçin Tören Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evinin önünde teröristlerin attığı roketin isabet etmesi neticesi şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurladı.

​Ceylanpınar’da Şehit Düşen 11 Yaşındaki Elif İçin Tören Düzenlendi

Teröristlerin roketli saldırısında hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Elif Terim için Özbek Mahallesi'nde bulunan camide tören düzenlendi. 



 

Erin: Geleceğe Umutla Bakan Kardeşimizi Ebediyete Uğurluyoruz

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in yanı sıra ailesi, sevenleri, komutanlar ile protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan Vali Erin, "Tehdit ve zorbalığı dünyada en iyi uygulayan örgütlerden biri olan PKK'nın yüzünü bir kez daha gördük. Mehmetçiğimiz büyük bir titizlik ile operasyonu yürütüyor. 4 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Geleceğe umutla bakan kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. TSK, iki ilçemize atılan roketler sonrasında, hızlı bir şekilde buldukları terör yuvalarını imha etti. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.







Baba İbrahim Halil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından 11 yaşındaki Elif'in cenazesi askerlerin omzunda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.








Editör: Ahmet Şen 
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