​Harran Meclis Üyesi Gündoğdu: Akçakaleli Hemşerilerimize Evimiz Açık

Sınır bölgelerimizde Kahraman Mehmetçiklerimizin savaştığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında hain terör örgütü PKK-PYD tarafından evlerine bombaların isabet ettiği Akçakaleliler şehri yavaş yavaş terk ediyorlar.Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu, evlerini terk eden Akçakaleli vatandaşlara kapımız açıktır diyerek sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu. Gündoğdu yaptığı duyuruda;“Akçakale halkımıza duyuru! Harran Savacık Mahallesinde dayalı, döşeli, müstakil köy odamız var. Hain PKK PYD’nin attıkları füzelerden evlerini terk etmek zorunda kalan Akçakaleli kardeşlerimizi ağırlamaktan şeref duyarız.”Editör: Ahmet Şen