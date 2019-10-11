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Bu haber 11 Ekim 2019 20:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Emekli Binbaşılar Dilekçe Verdi: Harekatta Savaşmak İstiyoruz

4 emekli binbaşı Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

​Emekli Binbaşılar Dilekçe Verdi: Harekatta Savaşmak İstiyoruz

Bursa’da Emekli Binbaşı Platformu üyesi 4 emekli asker Nilüfer Askerlik Şubesi’ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için dilekçe verdi. 61 yaşındaki Emekli Topçu Kıdemli Binbaşı Ayhan Adak, “1998 yılında emekli oldum. Emekli Binbaşıları Platformu’nda başkan yardımcısıyım. Bizim burada asıl bulunmamızın sebebi Barış Pınarı Harekatı’dır. Biz burada devlet aklının gereğini yerine getiriyoruz. Mecliste milli irade tecelli etti ve harekat başladı. Biz herhangi bir siyasi düşünce ile hareket etmiyoruz. Şahsi çıkarımız da yok. Devletimiz bize görevler verirse biz göreve seve seve hazırız. Canımızı feda ederiz. TSK’nın üst subay kadrolarında bir ihtiyaç varsa bu görevleri almak için ve Barış Pınarı Harekatı’nın her safhasında bize ne görev verilirse yapmak için dilekçemizi verdik” dedi.



 

Kendimi 15 Yaşında Askeri Liseye Gidiyormuş Gibi Hissediyorum

Emekli Binbaşılar Platformu Başkanı 64 yaşındaki Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı Bülent Pilevne, “Kendimi 15 yaşındaki sanki yeniden askeri liseye giriyormuş gibi hissediyorum. O ciddiyeti ve dinçliği kendim de buluyorum. Barış Pınarı Harekatı’nda görev almak istediğim için dilekçemizi verdik. Biz emekli binbaşılar olarak bilgi ve tecrübelerimizden istifade edilmesini istiyoruz. TSK’da görev yapan tüm personele canı gönülden başarılar diliyoruz. Muharebelerinde başarılı olsunlar diye dua ediyoruz” dedi.



71 yaşındaki emekli Hava Binbaşı Emin Sarper ve Emekli Öğretmen Binbaşı Kazım Çetin de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nda başarılı olması temennisinde bulundu.





Editör: Ahmet Şen 
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​Emekli Binbaşılar Dilekçe Verdi: Harekatta Savaşmak İstiyoruz
​Emekli Binbaşılar Dilekçe Verdi: Harekatta Savaşmak İstiyoruz
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