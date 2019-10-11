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Bu haber 11 Ekim 2019 21:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Sosyal Medyada Çağrı Yapan 18 Kişiye Gözaltı

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandasını yapan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı.

​Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Sosyal Medyada Çağrı Yapan 18 Kişiye Gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya çalışan, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda bazı devlet karşı yapılanmaların güvenlik güçlerine karşı eylem yapması şeklinde sosyal medya üzerinden çağrı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



 

İzmir ve İlçelerinde Operasyon Yapıldı

 İzmir merkez olmak üzere Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt propagandası amaçlı kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Sosyal Medyada Çağrı Yapan 18 Kişiye Gözaltı
​Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Sosyal Medyada Çağrı Yapan 18 Kişiye Gözaltı
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandasını yapan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
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​Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Sosyal Medyada Çağrı Yapan 18 Kişiye Gözaltı
​Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Sosyal Medyada Çağrı Yapan 18 Kişiye Gözaltı
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