​Trump’tan Suriye açıklaması: Üç seçenek var

Trupm, 3 Seçeneğimiz Var

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yaptı.Trump, Suriye'de görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, "DEAŞ’ı yüzde yüz şekilde mağlup ettik. Artık Suriye’de, Türkiye’nin saldırısı altında, birliklerimiz yok. İşimizi çok iyi yaptık." açıklamasında bulundu. Başkan Trump, Suriye konusunda ise üç seçenekleri olduğu değerlendirmesinde bulunarak "3 seçeneğimiz var, binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, yaptırımlarla Türkiye’yi ekonomik olarak çok sert vurmak, yada Kürtler ile Türkler arasında arabuluculuk yapmak” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen