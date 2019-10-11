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Bu haber 11 Ekim 2019 14:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Rusya’nın Ardından Pakistan da Barış Pınarı Harekatı'na Destek Verdi

Dünyanın dört bir tarafından Barış Pınarı Harekatına destek geliyor. Rusya’nın Ardından Pakistan da harekata destek verdiklerini açıkladı.

​Rusya’nın Ardından Pakistan da Barış Pınarı Harekatı'na Destek Verdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor” dedi.



 

Pakistan: Türkiye’ye Destek Veriyor, Suriyelileri Ağırlamalarını Takdir Ediyoruz

Başkent İslamabad'da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın, Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini söyleyen Faisal, “Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor” ifadelerini kullandı.



Editör: Ahmet Şen 

 
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