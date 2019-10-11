​72'lik Dede 37 Yaşındaki Şahsı Öldürdü

Olay, bugün Elazığ’a bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana geldi.
72’lik Dedi Belindeki Silahla Adam ÖldürdüEdinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar’a 4-5 el ateş edip öldürdü. Silah seslerini duyan köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine giderek şüpheli C.T.'yi gözaltına aldı.
Cinayet Soruşturması Devam EdiyorVurulduğu yerde hayatını kaybeden Çapar’ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Editör: Ahmet Şen
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