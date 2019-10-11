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Bu haber 11 Ekim 2019 11:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​72'lik Dede 37 Yaşındaki Şahsı Öldürdü

Örençay köyünde 72 yaşındaki şahıs evine gelen 37 yaşındaki kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü.

​72'lik Dede 37 Yaşındaki Şahsı Öldürdü

Olay, bugün Elazığ’a bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana geldi. 


 

72’lik Dedi Belindeki Silahla Adam Öldürdü

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar’a 4-5 el ateş edip öldürdü. Silah seslerini duyan köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine giderek şüpheli C.T.'yi gözaltına aldı.


 

Cinayet Soruşturması Devam Ediyor 

Vurulduğu yerde hayatını kaybeden Çapar’ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.




Editör: Ahmet Şen 
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