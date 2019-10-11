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Bu haber 11 Ekim 2019 09:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

​Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında Fuzuli Caddesi üzerinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.



 

Olayda 2 Kişi Gözaltına Alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuzuli Caddesi’nin bir süre trafiğe kapatıldığı olayda yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme çok sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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