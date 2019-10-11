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Bu haber 11 Ekim 2019 00:30:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Ahmet Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

AKP’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı.

​Ahmet Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” programı kapsamında, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Davutoğlu’nun Ankara Beysukent’teki çalışma ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin temel meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulunuluyor.



Karamollaoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la başladığı lider ziyaretlerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’la sürdürmüştü.

İkili görüşme sonrasında basın açıklaması düzenledi.





Editör: Ahmet Şen 




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​Ahmet Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti
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