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Bu haber 10 Ekim 2019 19:49:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin, Ceylanpınar’daki Olaylar İçin Kriz Masasına İntikal Etti

Şanlıurfa’nın Suriye sınırına yakın ilçeler için alınan tedbirler Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından kriz masasında değerlendiriliyor.

​Vali Erin, Ceylanpınar’daki Olaylar İçin Kriz Masasına İntikal Etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şanlıurfa’nın sınır bölgelerinde savaştığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK-PYD terör örgütü tarafından onlarca sivil halk yaralandı, 1 askerimiz şehit düştü 3 vatandaşımız da hayatını kaybetti.


 

Erin: Kriz Masasında Değerlendiriyoruz

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaşanan kayıp ve yaralılardan sonra kriz masasına intikal etti. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa değerlendirme yağan Vali Erin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu;

“Ceylanpınar ilçemizin Suriye sınırında meydana gelen olayları ve aldığımız tedbirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’müz bünyesinde oluşturduğumuz kriz masasında değerlendiriyoruz.”




Editör: Ahmet Şen 
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Ö-HABER
​Vali Erin, Ceylanpınar’daki Olaylar İçin Kriz Masasına İntikal Etti
​Vali Erin, Ceylanpınar’daki Olaylar İçin Kriz Masasına İntikal Etti
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