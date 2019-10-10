Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Ekim 2019 23:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

​14 Yaşındaki Çocuğa Pompalı Tüfekle Saldırı

Sokakta yürüyen 14 yaşındaki çocuğu şahısların sokak ortasında tekme tokat dövüp pompalı tüfekle yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

​14 Yaşındaki Çocuğa Pompalı Tüfekle Saldırı

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak üzerinde meydana geldi. 



 

Önce Darp Ettiler Sonra Pompalı Tüfekle Öldürdüler

Edinilen bilgiye göre, 602 Sokak üzerinde yürüyen Alihan Ş. (14), 34 NC 314 plakalı araçtan inen 2 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darp edildi. Genci öldüresiye darp eden şahıslardan S.Ö. daha sonra bekleyen bir şahsın elindeki pompalı tüfeği alarak Alihan Ş.'ye ateş etti. Alihan Ş. sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, S.Ö. olduğu öğrenilen saldırgan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alihan Ş. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen çocuğun yoğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.




 

Çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında

Şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişinin çocuğa doğru yaklaştığı görülüyor. Şahıslardan birisi elindeki sopayla şahsa saldırıyor. İki şahıs sopa ve tekmelerle genci darp ederken, bir şahıs ise elinde pompalı tüfekle bekliyor. Genci sopa ile darp eden şahıs daha sonra diğer şahıstan pompalı tüfeği alarak çocuğa ateş ediyor. Şahıslar daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.
 



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​14 Yaşındaki Çocuğa Pompalı Tüfekle Saldırı
​14 Yaşındaki Çocuğa Pompalı Tüfekle Saldırı
Sokakta yürüyen 14 yaşındaki çocuğu şahısların sokak ortasında tekme tokat dövüp pompalı tüfekle yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
​Kaza Yapınca Sinirlenip Kendi Aracına Tabancayla Ateş Etti
​Kaza Yapınca Sinirlenip Kendi Aracına Tabancayla Ateş Etti
Otomobiliyle yoldan çıkarak kaza yapan sürücü, sinirlenerek aracına tabancayla ateş açtı.
​Diyarbakır'da HDP İl Binası Önünde Gergin Anlar
​Diyarbakır'da HDP İl Binası Önünde Gergin Anlar
Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.
Son Dakika! Akçakale Hükümet Konağına Bomba Düştü! Yaralılar var
Son Dakika! Akçakale Hükümet Konağına Bomba Düştü! Yaralılar var
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bomba paniği! Yaralılar var.
​Yaşlı Kadın Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
​Yaşlı Kadın Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
Yaşlı bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Eşinin cesedini bulan adamın ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı.
​
​"Kahraman komandolarımız Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna olan harekatın devam ettiğini bildirdi.
Adli Tıp’ta Skandal Hata! Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler
Adli Tıp’ta Skandal Hata! Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler
Olay İstanbul’da yaşandı. Tatil için geldiği Türkiye'de hayatını kaybeden Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın cenazesi, otopsi sırasında Çatalcalı Bedri Ayhan'ın cenazesi ile karıştı.
​Şanlıurfa’nın 4 İlçesinde Okullar 2 Gün Süre ile Tatil Edildi
​Şanlıurfa’nın 4 İlçesinde Okullar 2 Gün Süre ile Tatil Edildi
Şanlıurfa’nın sınıra yakın ilçelerinde okullar 2 gün süre ile tatil edildi.
Son Dakika! Ceylanpınar'a 2 Roket Düştü
Son Dakika! Ceylanpınar'a 2 Roket Düştü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn'dan atılan 2 roket bir eve isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kızına İşkence Eden Baba Hakkında Flaş Gelişme
Kızına İşkence Eden Baba Hakkında Flaş Gelişme
19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
​Gaziantep’te Büfe Sahibi İle Tartışan Şahıs Polise Ateş Açtı
​Gaziantep’te Büfe Sahibi İle Tartışan Şahıs Polise Ateş Açtı
Gaziantep’te önce büfe sahibine, sonra da polise av tüfeği doğrultan şahıs, polislere ateş açarak kaçtı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda saldırgan yakalandı.
​Özyavuz, Sınır Hattındaki Basın Mensuplarını Ziyaret Etti
​Özyavuz, Sınır Hattındaki Basın Mensuplarını Ziyaret Etti
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, sınırda bulunan basın mensuplarını ziyaret etti.
​14 Yaşındaki Çocuğa Pompalı Tüfekle Saldırı
​14 Yaşındaki Çocuğa Pompalı Tüfekle Saldırı
Demirtaş’ın Terörist Ağabeyinden Türkiye’ye Tehdit: Türkiye’nin Tüm Kentleri Bu Savaştan Nasibini Alacak
Demirtaş’ın Terörist Ağabeyinden Türkiye’ye Tehdit: Türkiye’nin Tüm Kentleri Bu Savaştan Nasibini Alacak
​Akçakale’de Roketin Düşme Anı Kameraya Yansıdı! Tıkla İzle
​Akçakale’de Roketin Düşme Anı Kameraya Yansıdı! Tıkla İzle
​Akçakala’de Havan Mermisi İsabet Etmişti! İlk Görev Yerinde Şehit Oldu
​Akçakala’de Havan Mermisi İsabet Etmişti! İlk Görev Yerinde Şehit Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:01
Güneş
06:21
Öğle
12:17
İkindi
15:31
Akşam
18:04
Yatsı
19:18
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿