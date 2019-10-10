​Barış Pınarı Harekatı’nda 1 Askerimiz Şehit Düştü

Güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar'ın aktardığı bilgiye göre; Resulayn’da keskin nişancı ateşiyle vurulan bir asker şehit oldu.Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"Bir GÜL, Üç ÇİÇEK.Başımız sağ olsun.İlk şehidimiz.Resul Ayn’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda keskin nişancı atışıyla bir Mehmetçik’imiz şehit düştü.Üç de gazimiz var.ÖSO’dan ise 3 şehit, 4 gazimiz.Buna karşılık 109 YPG/PKK’lı etkilizLEŞtirildi." İfadelerine yer verdi.Ayrıntılar Urfa.com’daEditör: Ahmet Şen