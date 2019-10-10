​Son Dakika! Vali Erin, Acı Haberi Verdi: Ceylanpınar’daki Evladımız Şehit Oldu

Şanlıurfa’da Bir Çocuk Daha Şehit Oldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sokakta oyun oynarken, göğsüne isabet eden şarapnel parçası sonucu hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Elif Terim’in hayatını kaybettiğini açıkladı.Erin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:“09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden “Barış Pınarı” Harekatı sorasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göüsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tğm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Editör: Ahmet Şen