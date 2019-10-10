Erdoğan: Lan Bombayı Atan Sizsiniz Terbiyesiz Herifler

Bu haber 10 Ekim 2019 18:30:24 Tarihinde eklenmiştir.

Lan Bombayı Atan Sizsiniz Terbiyesi Herifler

Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla Türkiye’yi katil grup ilan edenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan cevap geldi.Erdoğan Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı anlardan itibaren “Türkiye, Hristiyanların olduğu bölgeyi bombaladı” şeklinde çıkan söylentilere: “Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler” diyerek sert çıkıştı.İşte Erdoğan’ın o konuşması:Editör: Ahmet Şen