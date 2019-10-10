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Bu haber 10 Ekim 2019 20:30:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Kaza Yapınca Sinirlenip Kendi Aracına Tabancayla Ateş Etti

Otomobiliyle yoldan çıkarak kaza yapan sürücü, sinirlenerek aracına tabancayla ateş açtı.

​Kaza Yapınca Sinirlenip Kendi Aracına Tabancayla Ateş Etti

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. 



 

Ruhsatsız Tabanca İle Arabasına Sıktı

İddiaya göre, 19 yaşındaki C.K.S., otomobiliyle seyir halindeyken yoldan çıkıp boş arsaya girdi. Kaza sonrası aracından inen C.K.S., sinirlenerek ruhsatsız tabancayla aracına ve havaya doğru ateş açtı. Kavga ihbarı üzerine kaza yerine giden polis, yoldan çıkan aracın karayolları levhasına çarpıp oluşturduğu maddi hasarı ve araçtaki kurşun izini tespit etti. Polis, kurşun izini sorduğunda C.K.S., alkolün etkisiyle kazadan sonra tabancayla havaya ve aracına ateş ettiğini itiraf etti. Polis kaza yapan aracı çekici ile otoparka çektirdi.




 

Şahsa 5 Bin TL Ceza Kesildi

Trafik yönünden 5 bin lira para cezası yazılan C.K.S., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan C.K.S., "6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Kaza Yapınca Sinirlenip Kendi Aracına Tabancayla Ateş Etti
​Kaza Yapınca Sinirlenip Kendi Aracına Tabancayla Ateş Etti
Otomobiliyle yoldan çıkarak kaza yapan sürücü, sinirlenerek aracına tabancayla ateş açtı.
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