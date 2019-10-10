​Kaza Yapınca Sinirlenip Kendi Aracına Tabancayla Ateş Etti

Ruhsatsız Tabanca İle Arabasına Sıktı

Şahsa 5 Bin TL Ceza Kesildi

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi.İddiaya göre, 19 yaşındaki C.K.S., otomobiliyle seyir halindeyken yoldan çıkıp boş arsaya girdi. Kaza sonrası aracından inen C.K.S., sinirlenerek ruhsatsız tabancayla aracına ve havaya doğru ateş açtı. Kavga ihbarı üzerine kaza yerine giden polis, yoldan çıkan aracın karayolları levhasına çarpıp oluşturduğu maddi hasarı ve araçtaki kurşun izini tespit etti. Polis, kurşun izini sorduğunda C.K.S., alkolün etkisiyle kazadan sonra tabancayla havaya ve aracına ateş ettiğini itiraf etti. Polis kaza yapan aracı çekici ile otoparka çektirdi.Trafik yönünden 5 bin lira para cezası yazılan C.K.S., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan C.K.S., "6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Editör: Ahmet Şen