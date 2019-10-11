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Bu haber 11 Ekim 2019 01:30:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Amca ve Yengesine Kurşun Yağmuru

Bir kişinin kurşun yağmuruna tuttuğu amca ve yengesi ağır yaralandı.

​Amca ve Yengesine Kurşun Yağmuru

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 42. Sokakta meydana geldi. 


 

Çay İçmek için bahçede Oturuyorlardı

Edinilen bilgilere göre, Şehmuz K., 3 kadın ile birlikte henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle amcası Mehmet K. ve yengesi Çimen K.'yi evlerinde kurşunladı. Çay içmek için bahçede oturan Mehmet K. ve eşi Çimen K. kurşunların hedefi oldu. Karı koca ağır yaralandı.



 

Kaçan Şahısların Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
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