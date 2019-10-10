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Bu haber 10 Ekim 2019 17:30:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medyada Yayın Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin soruşturma başlattı.

​Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medyada Yayın Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı

-​Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına İnceleme




 

Birgün Gazetesi’nin İnternet Sorumlusu Gözaltına Alındı

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürerken Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.





 

Gözaltına Alınan Şahsın İşlemleri Sürüyor

Başsavcılığın talimatıyla ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan gözaltına alınan Hakan Demir'in ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.




Editör: Ahmet Şen  
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​Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medyada Yayın Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı
​Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medyada Yayın Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin soruşturma başlattı.
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