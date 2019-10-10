​Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medyada Yayın Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı

Birgün Gazetesi’nin İnternet Sorumlusu Gözaltına Alındı

Gözaltına Alınan Şahsın İşlemleri Sürüyor

-​Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına İncelemeBaşsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürerken Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.Başsavcılığın talimatıyla ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan gözaltına alınan Hakan Demir'in ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.Editör: Ahmet Şen