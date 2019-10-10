​Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medyada Yayın Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı

-Barış Pınarı Harekatı'na İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına İnceleme
Birgün Gazetesi’nin İnternet Sorumlusu Gözaltına AlındıBaşsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürerken Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.
Gözaltına Alınan Şahsın İşlemleri SürüyorBaşsavcılığın talimatıyla ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan gözaltına alınan Hakan Demir'in ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Editör: Ahmet Şen
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