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Bu haber 10 Ekim 2019 12:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​AFAD ve Askeri Yetkililer Suriye Sınırında İncelemede Bulundu

AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırında incelemede bulundu.

​AFAD ve Askeri Yetkililer Suriye Sınırında İncelemede Bulundu

AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu. Sınır hattında ilerleyen araçlarla, olası bir olumsuzlukta neler yapılabileceği yerinde incelendi. 



Editör: Ahmet Şen 
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