​Şanlıurfa’da Gece Saatlerinde Sela Sesleri Yükseldi! Sınır İlçeleri Mehter Marşını Hoparlörden Verdi

Ceylanpınar’da Mehter Marşı Çalındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna havadan ve karadan operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı. Bir yandan da Akçakale ve Ceylanpınar ilçe merkezlerindeki tüm camilerde, Mehmetçik için sela ve Fetih Süresi okundu. Camilerde, askerlerimizin başarısı için de dualar edildi.Akçakale ve Ceylanpınar’da başlayan sela, Şanlıurfa Merkez ve ilçelerde de okunmaya başladı. Sela sesleri sabah saatlerine kadar devam etti.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde de operasyonun başladığı dakikalardan itibaren belediye tarafından halka ve görev yapan askerlere moral verme adına hoparlörlerden Mehter Marşı çalındı. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sesinden söylediği Arif Nihat Asya’nın ‘dua’ şiiri de dinletildi.Öte yandan Ceylanpınar’da sınırda konuşlu obüs ve tanklardan, terör örgütünün mevzilerine yönelik atışlar sürüyor.Editör: Ahmet Şen