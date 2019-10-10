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Bu haber 10 Ekim 2019 11:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaşlı Kadın Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Yaşlı bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Eşinin cesedini bulan adamın ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı.

​Yaşlı Kadın Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'taki evinde 67 yaşındaki Nazlı Dere adlı kadın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürüldü. 



 

Komşular, Eşinin Feryadına Yetişti

Eve gelen yaşlı kadının eşi Hasan Dere (67), eşini kanlar içinde bulunca feryadına çevredeki komşuları yetişti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaptı. Savcı da olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.



 

Yaşlı Kadını Öldürenler Hırsız Olabilir

Yaşanan olayın oluş sebebi ve yaşlı kadını öldüren kişi ya da kişilerin kimlikleri henüz belirlenemezken hırsızlık iddiasında bulunulduğu öğrenildi. Olay çok yönlü olarak polis tarafından inceleniyor. Yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Yaşlı Kadın Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
​Yaşlı Kadın Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
Yaşlı bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Eşinin cesedini bulan adamın ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı.
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