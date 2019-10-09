Başkan Özyavuz Dur Durak Bilmiyor

Başkan Özyavuz’dan Allah Razı Olsun

Harran’da Projeler Bir Bir Hayata Geçiyor

Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hummalı çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürmeye devam ediyor. Yol açma, stabilize, parke ve bakım onarım çalışmalarını yürüten Belediye ekipleri yaptığı çalışmalarla da vatandaşların taktirini topluyor.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak, Tahılalan Mahallesinde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarı İsa Akkurt; Harran Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Özyavuz’dan Allah razı olsun. İlçemizde yapmış olduğu hizmet ve yoğun çalışmalar içerisinde, kırsal mahalleri de unutmayarak bugün itibariyle Tahılalan mahallemizde örnek köy çalışmasını başlatarak kilitli parke döşeme çalışmalarına start verdi. Bu vesileyle mahallem adına genç başkanımız Mahmut Özyavuz’a yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” Dedi.Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; 6 Ay gibi kısa bir süre içersin de ilçe merkezi ve mahallelerimizde var gücümüz ile çalışmalarımız devam ediyor.Planladığımız, program çerçevesinde projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Tahılalan mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışmasını başlattık.Tahılalan mahalle sakinlerimize Hayırlı Olsun.Editör: Ahmet Şen