Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Ekim 2019 17:27:01 Tarihinde eklenmiştir.

ŞUTSO’da Tekstil Sektörü Konuşuldu

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) 25. Meslek Komitesi organizasyonuyla “Tekstil Sektörü Genişletilmiş İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.

ŞUTSO’da Tekstil Sektörü Konuşuldu

ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda, Meclis Üyesi Mustafa Zahit başkanlığında, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, 25. Meslek Komitesi Üyeleri ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Tekstil Sektörü Genişletilmiş İstişare Toplantısı’nda, sektörde yaşanan problemler, çözüm önerileri, hibe, teşvik ve destek programları ile ilgili konular üzerinde duruldu.



 

Tekstil Sektöründe Kapsamlı Sunum Yapıldı

Meclis Üyesi İ.Halil Külahlı'nın da bulunduğu toplantıda, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, tekstil sektöründe yatırım, istihdam ve üretim çerçevesine yönelik, hibe, teşvik ve destek programları ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Erkeksoy, KOSGEB İl Müdürlüğü olarak her zaman yatırımcılara destek olabileceklerini ifade etti. KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy’un sunumunun akabinde, 25. Meslek Komitesi Üyeleri ve sektör temsilcileri, sektörde yaşanan problemler, çözüm önerileri ve yapılacak çalışmalar hususunda görüş alışverişinde bulundu. 



 

Tekstil Sektöründeki Sorunlara Çözüm Üretilecek

ŞUTSO Meclis Üyesi Mustafa Zahit, ilimizde tekstil sektörünün önemine dikkat çektiği konuşmasında “Yaklaşık 2 milyon nüfusu ile ülkemizin en önemli kenti olan Şanlıurfa’da tekstil sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu büyüme gerçekleşirken de ister istemez problemler ve olumsuzluklar yaşanabiliyor. Bugün burada olmamızın temel nedeni de aslında var olan sektör problemlerimizin nasıl giderebileceğimize dair fikir alışverişinde bulunmak. Biz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm üyelerimizin her daim yanında olduk, problemlerinin çözümünde destek olduk, bundan sonra da bu misyonumuzu devam ettireceğiz. İnşallah tekstil sektörü ilimizde hak ettiği gerçek seviyesine ulaşacaktır. Bugün bizleri bu toplantımızda yalnız bırakmayan KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy’a, 25. Meslek Komitesi Üyeleri ile sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Başkan Özyavuz Dur Durak Bilmiyor
Başkan Özyavuz Dur Durak Bilmiyor
Harran Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
ŞUTSO’da Tekstil Sektörü Konuşuldu
ŞUTSO’da Tekstil Sektörü Konuşuldu
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) 25. Meslek Komitesi organizasyonuyla “Tekstil Sektörü Genişletilmiş İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.
​Özcan: Urfa’mızın Sorunlarını Erdoğan’a İlettik
​Özcan: Urfa’mızın Sorunlarını Erdoğan’a İlettik
Şanlıurfa’nın sorunları, Ak Parti Milletvekili Halil Özcan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi.
ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne Atanan Bakay’ı Tebrik Etti
ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne Atanan Bakay’ı Tebrik Etti
ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne atanan Mehmet Şefik Bakay’ı ziyaret etti.
​İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa'ya Geliyor
​İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa'ya Geliyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelecek.
​Harran’a 55 bin m2 Parke Taşı Döşendi
​Harran’a 55 bin m2 Parke Taşı Döşendi
Harran ilçesinde toplamda 55 bin m2 kilitli parke taşı döşemesi yapıldı.
​Siverek TSO, Protokol Kuralları Eğitimine Katıldı
​Siverek TSO, Protokol Kuralları Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine Protokol Kuralları Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
​Siverek TSO, Etkili Sunuş teknikleri Eğitimine Katıldı
​Siverek TSO, Etkili Sunuş teknikleri Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine Etkili Sunuş Teknikleri ve Uygulamaları Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
​Siverek TSO, Zaman Yönetimi Eğitimine Katıldı
​Siverek TSO, Zaman Yönetimi Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine İletişim Becerileri Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
​Siverek TSO, Bireysel Karar Verme Eğitimine Katıldı
​Siverek TSO, Bireysel Karar Verme Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine Bireysel Karar verme Sürecinde Gelişme, Hedef, Farkındalık Oluşturma Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
Siverek TSO, Etkili Sunuş Teknikleri ve Uygulamaları Eğitimine Katıldı
Siverek TSO, Etkili Sunuş Teknikleri ve Uygulamaları Eğitimine Katıldı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komiteleri ve Oda personellerine İletişim Becerileri Eğitimi Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.
Akay, Eroğan’a Şanlıurfa Sorunlarını İletti
Akay, Eroğan’a Şanlıurfa Sorunlarını İletti
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay, Şanlıurfa’nın pamuk fiyatları, enerji sorunu ve sulama kanalı sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti.
​Barış Pınarı Harekâtı Başladı!.
​Barış Pınarı Harekâtı Başladı!.
​Şanlıurfa’ya Geliyor! Son Dönemlerin En Büyük Askeri Konvoyu
​Şanlıurfa’ya Geliyor! Son Dönemlerin En Büyük Askeri Konvoyu
Kızına İşkence Eden Baba Hakkında Flaş Gelişme
Kızına İşkence Eden Baba Hakkında Flaş Gelişme
​Suriye Milli Ordusu Komutanları Sınırda İnceleme Yaptı
​Suriye Milli Ordusu Komutanları Sınırda İnceleme Yaptı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:00
Güneş
06:20
Öğle
12:17
İkindi
15:32
Akşam
18:05
Yatsı
19:19
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿