ŞUTSO’da Tekstil Sektörü Konuşuldu

ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda, Meclis Üyesi Mustafa Zahit başkanlığında, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, 25. Meslek Komitesi Üyeleri ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Tekstil Sektörü Genişletilmiş İstişare Toplantısı’nda, sektörde yaşanan problemler, çözüm önerileri, hibe, teşvik ve destek programları ile ilgili konular üzerinde duruldu.Meclis Üyesi İ.Halil Külahlı'nın da bulunduğu toplantıda, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, tekstil sektöründe yatırım, istihdam ve üretim çerçevesine yönelik, hibe, teşvik ve destek programları ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Erkeksoy, KOSGEB İl Müdürlüğü olarak her zaman yatırımcılara destek olabileceklerini ifade etti. KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy’un sunumunun akabinde, 25. Meslek Komitesi Üyeleri ve sektör temsilcileri, sektörde yaşanan problemler, çözüm önerileri ve yapılacak çalışmalar hususunda görüş alışverişinde bulundu.ŞUTSO Meclis Üyesi Mustafa Zahit, ilimizde tekstil sektörünün önemine dikkat çektiği konuşmasında “Yaklaşık 2 milyon nüfusu ile ülkemizin en önemli kenti olan Şanlıurfa’da tekstil sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu büyüme gerçekleşirken de ister istemez problemler ve olumsuzluklar yaşanabiliyor. Bugün burada olmamızın temel nedeni de aslında var olan sektör problemlerimizin nasıl giderebileceğimize dair fikir alışverişinde bulunmak. Biz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm üyelerimizin her daim yanında olduk, problemlerinin çözümünde destek olduk, bundan sonra da bu misyonumuzu devam ettireceğiz. İnşallah tekstil sektörü ilimizde hak ettiği gerçek seviyesine ulaşacaktır. Bugün bizleri bu toplantımızda yalnız bırakmayan KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy’a, 25. Meslek Komitesi Üyeleri ile sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.Editör: Ahmet Şen