​Yeni Yıl Zamları Geliyor

En Az %22 Artacak

Vergi ve Ceza Zamları Daha Çok Olacak

Öncelik vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere çeşitli kalemlerde uygulanan zamlar her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zamlanıyor. YDO, 4 Kasım 2019 günü açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla netlik kazanacak.Ekimde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) henüz açıklanmasa da YDO yani yılbaşı zamlarına otomatik olarak uygulanacak olan kritik veri büyük ölçüde ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bu ay Yİ-ÜFE hiç artmasa dahi YDO en az yüzde 22.55 olarak gerçekleşecek. Doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle ekim ayında Yİ-ÜFE'nin yerinde sayması beklenmiyor. Bu nedenle ekim ayında Yİ-ÜFE oranı yüzde 0.5 olursa, otomatik zamlar yüzde 22.6'ya, yüzde 1 olursa yüzde 22.67'ye yükseliyor.Sözcü'de yer alan habere göre, vergi ve ceza zamları bu yıl çok daha etkili olacak. Üstelik bu artış, enflasyon yine düşerken yaşanacak.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonunda ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 12'de kalsa dahi zamlar Yİ-ÜFE'ye ayarlı olduğu için yüzde 22.55'ten daha aşağıda olmayacak. İktidar eğer isterse bu oranı yarıya kadar yani yüzde 11.28'e kadar düşürebilecek.Editör: Ahmet Şen