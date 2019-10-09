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Bu haber 09 Ekim 2019 21:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Yıl Zamları Geliyor

1 Ocak 2020'den itibaren birçok vergi, harç ve trafik cezaları en az yüzde 22.55 oranında artacak. Yıl başında memur maaşlarına sadece yüzde 4, emekli aylıklarına ise yüzde 6.6 zam yapılacak.

​Yeni Yıl Zamları Geliyor

Öncelik vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere çeşitli kalemlerde uygulanan zamlar her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zamlanıyor. YDO, 4 Kasım 2019 günü açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla netlik kazanacak.



 

En Az %22 Artacak

Ekimde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) henüz açıklanmasa da YDO yani yılbaşı zamlarına otomatik olarak uygulanacak olan kritik veri büyük ölçüde ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bu ay Yİ-ÜFE hiç artmasa dahi YDO en az yüzde 22.55 olarak gerçekleşecek. Doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle ekim ayında Yİ-ÜFE'nin yerinde sayması beklenmiyor. Bu nedenle ekim ayında Yİ-ÜFE oranı yüzde 0.5 olursa, otomatik zamlar yüzde 22.6'ya, yüzde 1 olursa yüzde 22.67'ye yükseliyor.



 

Vergi ve Ceza Zamları Daha Çok Olacak

Sözcü'de yer alan habere göre, vergi ve ceza zamları bu yıl çok daha etkili olacak. Üstelik bu artış, enflasyon yine düşerken yaşanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonunda ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 12'de kalsa dahi zamlar Yİ-ÜFE'ye ayarlı olduğu için yüzde 22.55'ten daha aşağıda olmayacak. İktidar eğer isterse bu oranı yarıya kadar yani yüzde 11.28'e kadar düşürebilecek.




Editör: Ahmet Şen 


 
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Ekonomi
​Yeni Yıl Zamları Geliyor
​Yeni Yıl Zamları Geliyor
1 Ocak 2020'den itibaren birçok vergi, harç ve trafik cezaları en az yüzde 22.55 oranında artacak. Yıl başında memur maaşlarına sadece yüzde 4, emekli aylıklarına ise yüzde 6.6 zam yapılacak.
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