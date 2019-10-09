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Bu haber 09 Ekim 2019 23:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

Yol Yapmayan Belediye Başkanını Kamyona Bağlayıp Metrelerce Sürüklediler

Yol yapma vaadini yerine getirmediğini iddia eden bir grup kalabalık, belediye başkanını yollarda sürükledi.

Yol Yapmayan Belediye Başkanını Kamyona Bağlayıp Metrelerce Sürüklediler

Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaletinde, yolların tamiri için seçim kampanyasında verdiği sözü tutmamakla suçlanan bir belediye başkanı kalabalık tarafından kamyonetin arkasına bağlanarak yollarda sürüklendi.


 

Olayla İlgili 11 Kişi Gözaltına Alındı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; polis tarafından kurtarılan Las Margaritas Belediye Başkanı Jorge Luis Escandon Hernandez’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
Olayın ardından ilçeye takviye polis ekipleri sevk edildi.



 

Belediye Başkanını Yaka Paça Binadan Çıkardılar

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, belediye başkanının kalabalık tarafından yaka-paça belediye binasından çıkarılarak ellerinden kamyonetin arkasına bağlandığı ve sürüklendiği görülüyor.
Escandon gözaltına alınan kişilere adam kaçırma ve cinayete teşebbüs davası açacağını açıkladı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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Yol Yapmayan Belediye Başkanını Kamyona Bağlayıp Metrelerce Sürüklediler
Yol Yapmayan Belediye Başkanını Kamyona Bağlayıp Metrelerce Sürüklediler
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