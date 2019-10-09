​Şanlıurfa’ya Geliyor! Son Dönemlerin En Büyük Askeri Konvoyu

150 Araçlık Konvoy Gaziantep’ten Yola Çıktı

Araçlar Akçakale ve Ceylanpınar İlçelerine Doğru Yol Alıyor

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Gaziantep'ten yola çıktı.Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araçlar, ağır silahlı pikap araçlar, operasyonda görev alacak askerler ile mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep'in Nizip ilçesine ulaştı. Nizip'ten geçiş yapan yaklaşık 150 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametine hareket etti. Askeri konvoyu gören vatandaşlar ise askerlere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar el sallayarak, askerlere dua ettiGeniş güvenlik tedbirleri altında seyreden askeri konvoyun, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gittiği öğrenildi.Editör: Ahmet Şen