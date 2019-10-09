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Bu haber 09 Ekim 2019 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya Geliyor! Son Dönemlerin En Büyük Askeri Konvoyu

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.

​Şanlıurfa’ya Geliyor! Son Dönemlerin En Büyük Askeri Konvoyu

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Gaziantep'ten yola çıktı. 



 

150 Araçlık Konvoy Gaziantep’ten Yola Çıktı

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araçlar, ağır silahlı pikap araçlar, operasyonda görev alacak askerler ile mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep'in Nizip ilçesine ulaştı. Nizip'ten geçiş yapan yaklaşık 150 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametine hareket etti. Askeri konvoyu gören vatandaşlar ise askerlere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar el sallayarak, askerlere dua etti



 

Araçlar Akçakale ve Ceylanpınar İlçelerine Doğru Yol Alıyor

Geniş güvenlik tedbirleri altında seyreden askeri konvoyun, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gittiği öğrenildi. 





Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’ya Geliyor! Son Dönemlerin En Büyük Askeri Konvoyu
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.
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