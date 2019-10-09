Adli Tıp’ta Skandal Hata! Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler

Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler

Ölen Adamın Çocukları Otopsi Talep Etti

-Adli Tıp Kurumunda yaşanan cenaze skandalı bu kadarına da pes dedirtti.Çatalcalı aile Afrikalı adamın cenazesini alarak köylerinde defnetti. Hatanın fark edilmesinin ardından cenaze mezardan çıkartılarak tekrar Adli Tıp Kurumuna götürüldü.İstanbul Çatalca'da yaşayan 85 yaşındaki Bedri Ayhan, 28 Eylül günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ayhan'ın cenazesine otopsi yapılması istendi. Bunun üzerine cenaze otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim alan aile, 1 Ekim'de Çatalca Dağyenice köyünde toprağa verdi.Editör: Kübra Demir