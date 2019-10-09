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Bu haber 09 Ekim 2019 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Adli Tıp’ta Skandal Hata! Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler

Olay İstanbul’da yaşandı. Tatil için geldiği Türkiye'de hayatını kaybeden Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın cenazesi, otopsi sırasında Çatalcalı Bedri Ayhan'ın cenazesi ile karıştı.

Adli Tıp’ta Skandal Hata! Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler

-Adli Tıp Kurumunda yaşanan cenaze skandalı bu kadarına da pes dedirtti. 


 

Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler

Çatalcalı aile Afrikalı adamın cenazesini alarak köylerinde defnetti. Hatanın fark edilmesinin ardından cenaze mezardan çıkartılarak tekrar Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

 

Ölen Adamın Çocukları Otopsi Talep Etti

İstanbul Çatalca'da yaşayan 85 yaşındaki Bedri Ayhan, 28 Eylül günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ayhan'ın cenazesine otopsi yapılması istendi. Bunun üzerine cenaze otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim alan aile, 1 Ekim'de Çatalca Dağyenice köyünde toprağa verdi.




Editör: Kübra Demir
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Asayiş
Adli Tıp’ta Skandal Hata! Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler
Adli Tıp’ta Skandal Hata! Afrikalı Adamı Köye Götürüp Gömdüler
Olay İstanbul’da yaşandı. Tatil için geldiği Türkiye'de hayatını kaybeden Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın cenazesi, otopsi sırasında Çatalcalı Bedri Ayhan'ın cenazesi ile karıştı.
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