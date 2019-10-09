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Bu haber 09 Ekim 2019 16:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kızına İşkence Eden Baba Hakkında Flaş Gelişme

19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kızına İşkence Eden Baba Hakkında Flaş Gelişme

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kızın öz babası tarafından işkence gördüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. O baba bugün tutuklandı.
 


Sosyal Medyada Tepki Gören Baba Tutuklandı

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kızın öz babası tarafından işkence gördüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bir kullanıcının, görüntüleri paylaşarak yardım çağrısına şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.
İzleyenlerin dehşete düştüğü video İstanbul Taksim'de çekildi. Bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. “19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim / Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var.” notuyla görüntüleri paylaşan kişi ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu. 


Yardım çağrısına Sanatçı Haluk Levent’ten yanıt geldi. Haluk Levent, “Kızımızla biz ilgileniyoruz” merak etmeyin dedi.



Editör: Kübra Demir
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Asayiş
Kızına İşkence Eden Baba Hakkında Flaş Gelişme
Kızına İşkence Eden Baba Hakkında Flaş Gelişme
19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
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