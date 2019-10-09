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Bu haber 09 Ekim 2019 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te Fıstık ve hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Gaziantep’te 2 ton fıstık ile 35 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te Fıstık ve hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

-Şanlıurfa ve Gaziantep'te Fıstık ve hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı
 
 

Şanlıurfa ve Gaziantepte eş zamanlı operasyon yapıldı

 
Gaziantep genelinde meydana gelen hayvan, fıstık, motorlu araç ile evden ve iş yerinden hırsızlık suçlarının aydınlatılması ve failleri tespit edilerek yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gaziantep Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından Gaziantep ve Şanlıurfa'da 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahısların ev ve müştemilatlarında yapılan aramalarda toplam 3 adet tabanca, 10 adet cep telefonu, 2 ton yaş fıstık, 35 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan Ö.K., M.Ö., A.K., H.K., I.H.Ö., H.Ö. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, R.U., T.Ç, İ.K. ve İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 
 


Editör: Kübra Demir
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