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Bu haber 09 Ekim 2019 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da ​Kamyon İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da ​Kamyon İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde meydana geldi. 


 

Şanlıurfa’da Meydan Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı 

Ümit K. yönetimindeki 06 BFE 522 plakalı hafif ticari araç ile karşı şeritte seyir halinde olan 63 PN 841 plakalı pamuk yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Editör: kübra Demir



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Şanlıurfa'da ​Kamyon İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Kamyon İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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