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Bu haber 09 Ekim 2019 09:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

Öz Baba, 19 Yaşındaki Kızına İşkence Etti!

​Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kızın öz babası tarafından işkence gördüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bir kullanıcının, görüntüleri paylaşarak yardım çağrısına şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

Öz Baba, 19 Yaşındaki Kızına İşkence Etti!

İzleyenlerin dehşete düştüğü video İstanbul Taksim'de çekildi. Bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. “19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim / Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var.” notuyla görüntüleri paylaşan kişi ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu. 


Yardım çağrısına Sanatçı Haluk Levent’ten yanıt geldi. Haluk Levent, “Kızımızla biz ilgileniyoruz” merak etmeyin dedi.





Editör: Ahmet Şen 


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Öz Baba, 19 Yaşındaki Kızına İşkence Etti!
Öz Baba, 19 Yaşındaki Kızına İşkence Etti!
​Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kızın öz babası tarafından işkence gördüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bir kullanıcının, görüntüleri paylaşarak yardım çağrısına şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.
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