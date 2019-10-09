​FETÖ Uzmanı Çetin Acar, İşe Gitmeden 270 Bin TL Maaş Almış

İşe Gitmeden 270 Bin TL Maaş Almış

MİT’e Çalışıyorum Dedi, MİT: Tanımıyoruz Dedi

AKP’li meclis üyelerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” açıklamasından bulundu.Bu açıklamanın ardından Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda 'FETÖ Uzmanı' diye kartı basılan Çetin Acar'ın 4 yılda işe gitmeden 270 bin TL maaş aldığını aktardı.Saymaz, 18 Eylül’de Acar'a “Neden işe gelmiyorsun” diye sorulunca Acar'ın “Devlete çalışıyorum” dediğini, bunun üzerine MİT'in Acar'ı tanımadığı şeklinde açıklama yaptığını aktardı.İsmail Saymaz ayrıca Acar'ın işten çıkartılacağını belirtti.Editör: Ahmet Şen