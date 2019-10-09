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Bu haber 09 Ekim 2019 12:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​FETÖ Uzmanı Çetin Acar, İşe Gitmeden 270 Bin TL Maaş Almış

Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yılda işe gitmeden toplam 270 bin TL maaş alan 'FETÖ Uzmanı' Çetin Acar hakkında açıklama yaptı.

​FETÖ Uzmanı Çetin Acar, İşe Gitmeden 270 Bin TL Maaş Almış

AKP’li meclis üyelerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” açıklamasından bulundu. 



 

İşe Gitmeden 270 Bin TL Maaş Almış 

Bu açıklamanın ardından Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda 'FETÖ Uzmanı' diye kartı basılan Çetin Acar'ın 4 yılda işe gitmeden 270 bin TL maaş aldığını aktardı.


 

MİT’e Çalışıyorum Dedi, MİT: Tanımıyoruz Dedi

Saymaz, 18 Eylül’de Acar'a “Neden işe gelmiyorsun” diye sorulunca Acar'ın “Devlete çalışıyorum” dediğini, bunun üzerine MİT'in Acar'ı tanımadığı şeklinde açıklama yaptığını aktardı.
İsmail Saymaz ayrıca Acar'ın işten çıkartılacağını belirtti.








Editör: Ahmet Şen 
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​FETÖ Uzmanı Çetin Acar, İşe Gitmeden 270 Bin TL Maaş Almış
​FETÖ Uzmanı Çetin Acar, İşe Gitmeden 270 Bin TL Maaş Almış
Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yılda işe gitmeden toplam 270 bin TL maaş alan 'FETÖ Uzmanı' Çetin Acar hakkında açıklama yaptı.
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