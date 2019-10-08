​Şanlıurfa’dan Sınıra Giden Askerlere Sevgi Seli

ASkeri Konvoy Geçişi Sırasında Sevgi Seli

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’de terör örgütüne yönelik gerçekleştirmeyi planladığı operasyon öncesi sınıra askeri sevkıyat sürüyor.Şanlıurfa’da konuşlu bulunan çok sayıda asker, otobüslerle sınırın sıfır noktasında yer alan Akçakale ilçesine intikal ediyor. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkıyatlar devam ederken, bölge halkı da konvoyun geçişi sırasında sevgi gösterilerinde bulundu. Aralarında Suriyelilerin de yer aldığı kalabalık, Akçakale girişinde komandoları taşıyan otobüsün önünü kesere sevgi gösterilerinde bulundu. Burada ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları atan vatandaşlar, operasyon öncesi askere moral verdi.Editör: Ahmet Şen