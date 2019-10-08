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Bu haber 08 Ekim 2019 19:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Akçakale ve Ceylanpınar’a Askeri Sevkiyatlar Devam Ediyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.

​Akçakale ve Ceylanpınar’a Askeri Sevkiyatlar Devam Ediyor

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Türkiye'nin kuzey ve batı illerinden zırhlı araçlar, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gönderiliyor.

Zırhlı araçlar günlerdir aralıksız ve geniş güvenlik tedbirleri arasında, konuşlandırılacakları sınır hattına doğru ilerliyor



 

Akçakale’ye de Sevkiyat Sürüyor

Operasyon öncesi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan çok sayıda askeri araç, Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı ile sınır birliklerine gitti. Askeri konvoyda tank, obüs, iş makineleri ve mühimmat taşıyan araçlar olduğu gözlendi.




Editör: Ahmet Şen 
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