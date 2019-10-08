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Bu haber 08 Ekim 2019 18:54:24 Tarihinde eklenmiştir.

ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne Atanan Bakay’ı Tebrik Etti

ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne atanan Mehmet Şefik Bakay’ı ziyaret etti.

ŞESOB Birlik, Bölge Koordinatörlüğüne Atanan Bakay’ı Tebrik Etti

ŞESOB Birlik, yapılan ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu. yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


“Birlik Başkanımız, Mehmet Şefik Bakay’ı ziyaret etti. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Halkbank Şanlıurfa Bölge koordinatörümüz sayın Metin Yediyıldız'a esnaflarımız adına hoş geldin diyorum. Burada Şanlıurfa’nın yanı sıra Esnafımız ve Sanayicimiz karlı çıktı. Her yönüyle en güzel şekilde hizmetleri alacaklardır.

Bölge Koordinatörlüğüne atanan Sayın Metin Yediyıldız'a yeni görevinde başarılar temennisiyle yapacakları güzel çalışmalardan dolayı hayırlı olsun diyorum.
Bugün Nasıl ki Çiftçimizin Ziraat Bankası var ise Esnafımızın Bankası da Halk Bankasıdır. Birlikte el ele vererek güzel çalışmalar içerisinde esnaf ve sanayicimize katkılar sunacağımıza eminim.”

Halk Bankası Bölge Koordinatörü Metin Yediyıldız ise " Esnaflarımızla bundan sonra daha iç içe sizlerin sayesinde olacağız. Bölge olarak 5 ile hizmet veriyoruz.
Şanlıurfa’mıza, esnafımıza, Kobilerimize, herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah birlikte daha iyi hizmetler yapacağız.” Dedi.



Editör: Ahmet Şen 






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