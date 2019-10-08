​Ceylanpınar’daki Evlerin Boşaltılacağı Konuşuluyordu! Kaymakamdan Açıklama Geldi

Harekat ile İlgili Tedbirler İçin Valilik ve Kaymakamlık Hesapları Takip Edilmeli

Sosyal medyada Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin boşaltılacağı yönündeki haberler üzerine Ceylanpınar Kaymakamlığından açıklama yapıldı.Ceylanpınar Kaymakamı Mahmet Keklik, iddiaların asılsız olduğunu belirterek;"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Ceylanpınar İlçesinde sınara yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliğinin kararı olduğu' yönünde yapılan haberler asılsız olduğundan, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur." Açıklamasında bulundu.Ahmet Şen