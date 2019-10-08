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Bu haber 08 Ekim 2019 15:01:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye’de 7,5 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu! Şanlıurfa İl Bazında Dahil Olacak

Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleştirilecek deprem tatbikatında belirli iller için ansızın alarm verilecek ve saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) işlerliği test edilecek.

​Türkiye’de 7,5 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu! Şanlıurfa İl Bazında Dahil Olacak

AFAD, Türkiye’de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 9 - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirecek. 26 il ve ulusal düzeyde hizmet gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan tatbikatta, yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) işlerliği test edilecek. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara’daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’den de takip edilecek.


 

26 il sorumlusu ve Ulusal Düzey Hizmet Grupları katılacak

Tatbikat, Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine gerçekleştirilecek. Tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katılacak. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede; Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikata katılacak. Bu iller dışındaki 19 il, 1. ve 2. derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak görev alacak.



 

Gruplar koordineli çalışacak

Tatbikatın daha verimli yürütülmesi, ulusal ve yerel düzey katılımcılar arasında tam bir uyum sağlanabilmesi için, bahse konu illerdeki yerel düzey hizmet grupları süreç içerisindeki çalışmalarında, ulusal düzey hizmet grupları ile koordineli olarak çalışacak.


 

Tatbikat gerçek zamanlı icra edilecek

2 gün süresince devam edecek olan tatbikatta, 1.gün gerçek zamanlı icra edilecek olup afetin ilk 24 saati canlandırılacak; 2.günde ise afet sonrası ilk 72 saat sonrası canlandırılarak, ilk 72 saatte aktif olmayan Hizmet Gruplarının da tatbikata dahil edilmesi sağlanacak.


 

AYDES kullanılacak

Tatbikat süresince Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen, karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan AYDES kullanılacak. 




Editör: Ahmet Şen 
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​Türkiye’de 7,5 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu! Şanlıurfa İl Bazında Dahil Olacak
​Türkiye’de 7,5 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu! Şanlıurfa İl Bazında Dahil Olacak
Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleştirilecek deprem tatbikatında belirli iller için ansızın alarm verilecek ve saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) işlerliği test edilecek.
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