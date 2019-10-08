​Trump’tan Türkiye’ye Tehdit! Türkiye Ekonomisini Yok Ederim, Daha Önce de Yaptım

Ülkelerin Kendilerini Koruma Vakti Geldi

Trump’a Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Trump: Erdoğan ile İyi Bir İlişkimiz Var

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin ekonomisini yok edeceğini söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce de açıkça belirttiğim gibi, tekrar ediyorum, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırlarına çıkmaya yönelik herhangi bir adım atarsa, Türkiye ekonomisini tamamen mahvedip, yok edeceğim. (Daha önce yaptım!)' ifadelerine yer verdi.Trump açıklamasında; ''Türkiye, Avrupa ve diğerleri ile birlikte IŞİD savaşçıları ve ailelerine nezaret etmek zorundalar. ABD IŞİD halifeliğini tamamen ele geçirme dahil kendisinden beklenebileceklerin çok daha fazlasını yerine getirdi. Bazıları çok zengin olan bölge ülkelerinin kendi bölgesini koruma vakti geldi. ABD muhteşemdir" dedi.Trump açıklamalarının devamında; “Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi”.Bu açıklamaların ardından Türkiye’deki binlerce kullanıcı ABD’ye sert ifadeler içeren mesajlar paylaştı. Türkiye’yi yıkmak isteyenlere pirim verilmemesi gerektiğini ifade eden kullanıcıların tepkileri kısa sürede çığ gibi büyüdü.Tepkilerin ardından ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir ilişkimiz var. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimizi evlerine döndürmek için seçildim" ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen