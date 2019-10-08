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Bu haber 08 Ekim 2019 14:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Trump’tan Türkiye’ye Tehdit! Türkiye Ekonomisini Yok Ederim, Daha Önce de Yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin 'sınırı aşan' bir hamlede bulunması halinde, Türkiye'nin ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaştı.

​Trump’tan Türkiye’ye Tehdit! Türkiye Ekonomisini Yok Ederim, Daha Önce de Yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin ekonomisini yok edeceğini söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Daha önce de açıkça belirttiğim gibi, tekrar ediyorum, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırlarına çıkmaya yönelik herhangi bir adım atarsa, Türkiye ekonomisini tamamen mahvedip, yok edeceğim. (Daha önce yaptım!)' ifadelerine yer verdi.


 

Ülkelerin Kendilerini Koruma Vakti Geldi

Trump açıklamasında; ''Türkiye, Avrupa ve diğerleri ile birlikte IŞİD savaşçıları ve ailelerine nezaret etmek zorundalar. ABD IŞİD halifeliğini tamamen ele geçirme dahil kendisinden beklenebileceklerin çok daha fazlasını yerine getirdi. Bazıları çok zengin olan bölge ülkelerinin kendi bölgesini koruma vakti geldi. ABD muhteşemdir" dedi.

Trump açıklamalarının devamında; “Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi”.


 

Trump’a Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Bu açıklamaların ardından Türkiye’deki binlerce kullanıcı ABD’ye sert ifadeler içeren mesajlar paylaştı. Türkiye’yi yıkmak isteyenlere pirim verilmemesi gerektiğini ifade eden kullanıcıların tepkileri kısa sürede çığ gibi büyüdü.



 

Trump: Erdoğan ile İyi Bir İlişkimiz Var

Tepkilerin ardından ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir ilişkimiz var. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimizi evlerine döndürmek için seçildim" ifadelerini kullandı.





 Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
​Trump’tan Türkiye’ye Tehdit! Türkiye Ekonomisini Yok Ederim, Daha Önce de Yaptım
​Trump’tan Türkiye’ye Tehdit! Türkiye Ekonomisini Yok Ederim, Daha Önce de Yaptım
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