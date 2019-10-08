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Bu haber 08 Ekim 2019 09:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Büyükşehir Daire Başkanı İstifa Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Ferhat Türkmen, görevinden istifa etti.

​Şanlıurfa Büyükşehir Daire Başkanı İstifa Etti

Şaibeli Kent Konseyi Seçimi Şanlıurfa Daire Başkanının başını yedi. Daha önce de şaibeler ile gündeme gelen kent konseyi seçimi ve süreci hukuksuzluklara dolu bir süreçten geçmeye devam ediyor. 



 

Türkmen Görevinden İstifa Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Ferhat Türkmen, Kent Konseyi seçiminde hafta sonu yaşanan gerginlikten sonra görevinden istifa etti. Türkmen’in, Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak ile arasında yaşanan gerginlik sonra istifa ettiği öğrenildi.



Editör: Ahmet Şen 


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