​Mansur Yavaş: İşten Çıkardıklarımızın Arasında 10 Bin TL Alan Çaycı Vardı

Yavaş: Kimsenin ekmeği ile Oynamıyoruz

10 Bin Lira Maaş Alan Çaycı Var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş işten çıkarmalarla ilgili verilen tepkilere yanıt verdi.AKP’li meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Gökçek döneminde 8 bin işçi işten atıldı, ağzınızı açtınız mı? İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir” dedi.Yavaş, belediyede yapılan maaş düzenlemesine ilişkin de, “İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” dedi.Editör: Ahmet Şen