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Bu haber 08 Ekim 2019 19:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Mansur Yavaş: İşten Çıkardıklarımızın Arasında 10 Bin TL Alan Çaycı Vardı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, “belediyede işten çıkarılan işçiler” ile ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var" dedi.

​Mansur Yavaş: İşten Çıkardıklarımızın Arasında 10 Bin TL Alan Çaycı Vardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş işten çıkarmalarla ilgili verilen tepkilere yanıt verdi.


 

Yavaş: Kimsenin ekmeği ile Oynamıyoruz

AKP’li meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Gökçek döneminde 8 bin işçi işten atıldı, ağzınızı açtınız mı? İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir” dedi. 

 

10 Bin Lira Maaş Alan Çaycı Var

Yavaş, belediyede yapılan maaş düzenlemesine ilişkin de, “İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” dedi. 




Editör: Ahmet Şen 



 
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​Mansur Yavaş: İşten Çıkardıklarımızın Arasında 10 Bin TL Alan Çaycı Vardı
​Mansur Yavaş: İşten Çıkardıklarımızın Arasında 10 Bin TL Alan Çaycı Vardı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, “belediyede işten çıkarılan işçiler” ile ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var" dedi.
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