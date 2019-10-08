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Bu haber 08 Ekim 2019 23:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Bu köye muhtar dayanmıyor, 5 ayda 5 muhtar değişti

31 Mart'ta seçilen muhtarın istifa etmesiyle birlikte 2 say sonra yenilen seçimde ilk 2 sıralamadaki isimlerin farklı şartları taşımadığı gerekçesiyle 4.kişinin muhtar seçildiği, onun da görevi gerekçesiyle yer aldığı tartışma içerisine öldürülmesi sonucu 5 ayda 5. kez muhtar değişti.

​Bu köye muhtar dayanmıyor, 5 ayda 5 muhtar değişti

Yalvaç'a bağlı Çetince Köyü'nde, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından, 1.Aza olması dolayısıyla 5 ayda göreve gelen 5.Muhtar Mehmet Ali Almacı, 20 Haziran 2020 'ye kadar görevini sürdürecek. Köyde, 20 Haziran 2020'de yapılacak seçimler ile bu kez muhtarlık seçimleri 1 yılda 2.kez yenilenmiş olacakken ve muhtarlığa seçilecek kişi ise 6. bir isim olacak.


Bazı yayın organlarında yapılan kötü yakıştırmalar konusunda bir özür beklediğini belirten Muhtar Mehmet Ali Almacı, “Kötü yakıştırmalar yapmak iyi bir şey değil ve yakışmadı. Bunu yapanlardan da özür bekliyorum. Bizim köyümüz gerçekten güzel bir köy. Gönül isterdi ki bu köyde 6 ay önceki gibi tek muhtar kalsaydı, bazı hizmetlerimiz de yapılsaydı. Şu ana kadar olduğu gibi, 5 muhtar değişince hiç kimse bir iş yapamadı” dedi.
Muhtar Almacı ayrıca, köyün büyük bölümünün geçimini sağladığı seracılık sektöründe sıkıntı yaşadıkları baraj için gereken 500 bin liralık onarım bedeli konusunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.



Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra göreve gelen muhtarın 2 ay sonra istifa etmesi, ardından yenilenen seçimle göreve gelen 2 muhtarın daha sonra farklı gerekçelerle görevden alınması ve son olarak 4.muhtarın cinayete kurban gitmesi sonucu, köyü artık 5.muhtar yönetiyor. Geçen Ağustos ayında köyde yaşanan vahşice bir cinayete kurban giden 4.Muhtar Ayşe Adıgüzel'den sonra 1 .Aza'sı konumundayken görev tevdi edilen Mehmet Ali Almacı, yaklaşık 2 aydan bu yana muhtarlığı sürdürüyor.



Aynı zamanda seracılıkla uğraşan Muhtar Almacı, vekaleten tevdi edilen muhtarlık görevini yeniden seçim yapılacağı belirtilen 20 Haziran 2020'ye kadar sürdürecek.
Köyde yaşanan sorun ve sıkıntılar ile birlikte 31 Mart'tan sonra 5 ayda göreve devam edebilen 5.muhtar olduğunu belirten Almacı yaptığı açıklamada sürece şöyle özetledi; “Ben 5.muhtarım. Birinci muhtarımız 31 Mart Seçimleri'nde seçilen Yahya Yürekli idi. Yahya Yürekli, seçimden birinci olarak çıktı, fakat 2 ay içerisinde çeşitli nedenlerle muhtarlığı bıraktı. Köy olarak tekrar Haziran ayında bir seçime daha gittik. Bu seçimde Mehmet Ali Er isimli vatandaş bu seçimi birincilikle bitirdi ama çeşitli nedenlerle sabıka kaydı olduğu ortaya çıkınca mazbatayı alamadı. Bu seçimde bu kez ikinci olan Selahattin Adıgüzel'e mazbatayı verdiler. Bu kez onun da 6 ay ikametgah şartını yerine getirmemiş olması dolayısıyla seçimden 3.çıkan Ayşe Adıgüzel'e mazbata verildi. ‘Efe Ayşe' lakabıyla tanınan Ayşe ablamız bu kez muhtarlık yapmaya başladı. Fakat, o da öyle talihsiz bir olay geçirdi ve vurularak öldürüldü. Sanırım yaklaşık 1,5 kadar görev yaptı ve hayatını kaybedince bu kez görevi 1. Aza olarak bana verdiler. 20 Haziran 2020'de tekrar yapılacak olan seçimlere kadar bu göreve ben bakacağım.”


 

5.Muhtarın yardım çağrısı: “Sayın Cumhurbaşkanım ve büyüklerime yalvarıyorum; bizim baraj sularımızın vanaları tamamen patlak”

Köyün ana geçim kaynağı olan seracılık ile ilgili yaşanan sıkıntılardan da söz eden Muhtar Almacı, “Köyümüzde aşağı yukarı bin 700 -bin 800 dekara yakın seralarımız var. Köyümüzde bulunan 550 -600 hanenin, bilfiil 450 - 460 hanesi seracılıkla geçiniyor. Gelir kaynakları tamamen seracılık. Bu sektörün iyi olabilmesi için olmazsa olmazımız suya ihtiyacımız var. Bizim mevcut sahip olduğumuz barajımızda sıkıntılar var. Buradan Sayın Cumhurbaşkanım ve büyüklerime yalvarıyorum; bizim baraj sularımızın vanaları tamamen patlak, daha önceden böyle süregeldiği için yaptıramıyoruz. Yaptırdığımız kontrollerde tamirat ve onarım için 400 - 500 bin lira civarında bir para gerekiyor. Bizim, böyle bir parayı bulmamızın imkanı yok. Onun için Bakanlığa yalvarıyoruz, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz” dedi.



 

“Bu köye yardım edin

“Bizim köyümüz çok büyük bir istihdam alanı” diyerek sözlerini sürdüren Muhtar Almacı, “Bu köye yardım edin. Bizim köyümüzde, öyle güzel domates, biber, patlıcan, kabak yetişiyor; inanın ki kalite. Fakat, pazarımız zayıf olunca, biz bunları satmakta zorlanıyoruz. Burada 10 - 11 tane ardiye ve küçük çapta hal var. Buralar bize yetersiz kalıyor. Buradan Kayseri, Bursa gibi büyük illere bizden mallar gidiyor. Biz isteriz ki; Adana'ya, Mersin'e, Kars'a, Sakarya'ya ve Edirne'ye mal satalım. Çünkü, bizim burada 3-4 aylık sezonda günlük 20 -21 kamyon salatalık - domates çıkıyor. Kalite on numara ama pazar zayıf. Siz belki marketlerden 5-10 liraya yiyorsunuz ama bir 50 kuruşa - 1 liraya mal satıyoruz. Çok yazık. Gübre fiyatları uçtu, gitti ama biz hala domates ve salatalığı aynı fiyattan satmaya çalışıyoruz. Böyle olunca biz vatandaş olarak sıkıntıdayız. Bu şartların daha iyi olmaları için bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Özellikle barajımız konusundaki sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz. İnşallah, büyüklerimiz duyar” ifadelerini kullandı.




Editör: Ahmet Şen  
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31 Mart'ta seçilen muhtarın istifa etmesiyle birlikte 2 say sonra yenilen seçimde ilk 2 sıralamadaki isimlerin farklı şartları taşımadığı gerekçesiyle 4.kişinin muhtar seçildiği, onun da görevi gerekçesiyle yer aldığı tartışma içerisine öldürülmesi sonucu 5 ayda 5. kez muhtar değişti.
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