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Bu haber 08 Ekim 2019 22:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Beyaz Tülbentli Annelerden HDP Önündeki Ailelere Destek

Ağrı’dan gelen ve beyaz tülbent takan 200 anne, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

​Beyaz Tülbentli Annelerden HDP Önündeki Ailelere Destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir destek de Ağrılı annelerden geldi. Beyaz tülbent takan 200 anne, ailelere destek ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı. Ailelerle tek tek görüşen Ağrılı beyaz tülbentli anne Saltanat Kaya, ailelere desteğe geldiklerini söyledi. Kaya, "Bizim de evlatlarımız var, biz de annelerin evlatlarının bulunmasını istiyoruz. Biz onlara destek için geldik, Allah hepsine yardım etsin. Allah devletimize zarar ve ziyan vermesin, devletimiz ve biz onlar için ayaktayız. Ağrı'dan geliyoruz" dedi.



 

Onların Çocuğu Bizim Çocuğumuz

Ağrı'dan gelen beyaz tülbentli annelerden Fatma İncer ise Kürt, Türk fark etmeksizin bir olduklarını dile getirdi. İncer, “Biz aileler için geldik, onların çocuğa da bizim çocuğumuz, aileyiz hepimiz beraberiz. Kürt, Türk hiç fark yok hepimiz aynıyız, biz Müslümanız Ağrı'dan onlar için geldik" diye konuştu.

Ağrı'dan gelen aileler ziyaret sonunda 'kahrolsun PKK' sloganları atarak alandan ayrıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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​Beyaz Tülbentli Annelerden HDP Önündeki Ailelere Destek
​Beyaz Tülbentli Annelerden HDP Önündeki Ailelere Destek
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