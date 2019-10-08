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Bu haber 08 Ekim 2019 14:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaşlı Kadının Taşlı Ölümü! Temizlik Görevlileri Buldu

Temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi.

​Yaşlı Kadının Taşlı Ölümü! Temizlik Görevlileri Buldu

Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğluyla birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gelen Huriye Helvacı (53), burada bir süre vakit geçirdi. Ardından Balçıkhisar köyüne giden Helvacı, burada bir gece konakladıktan sonra geçen Çarşamba günü ilçe merkezindeki bir bankadan para çekmek için köyden ayrıldı. İlerleyen saatlerde annesinin geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.


 

Temizlik Görevlileri Haber Verdi 

Dün akşam saatlerinde Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Temizlik işçisinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri bir kadın cesedi ile karşılaştı.



 

Başına Taşla Vurularak Öldürülmüş

Cesedin kayıp Huriye Helvacı'ya ait olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapıldı. Otopsi sonucu, tanınmaz halde bulunan cesedin Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi. Kadının başına taş vurularak öldürüldüğü öğrenilirken 1 kişi gözaltına alındı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Yaşlı Kadının Taşlı Ölümü! Temizlik Görevlileri Buldu
​Yaşlı Kadının Taşlı Ölümü! Temizlik Görevlileri Buldu
Temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi.
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